पाकिस्तान के हमले में तीन क्रिकेटरों की मौत, अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज में खेलने से किया इनकार
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के हवाई हमले में अफ़ग़ानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई, जिसके बाद अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने दुख जताया और पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से नाम वापस ले लिया। खिलाड़ी दोस्ताना मैच के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच चल रहा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस्लामाबाद और काबुल के 48 घंटे के सीजफायर को आगे बढ़ाने की सहमति के कुछ देर बाद ही पाकिस्ता ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है।
पाकिस्तान ने यह हवाई हमला अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के जिलों में किया है। हवाई हमलों में कथित तौर पर देश के उरगुन और बरमल जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए।
ACB ने जताया दुख
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने तीन क्रिकेटरों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के साथ आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से नाम वापस लेने की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में एसीबी ने कहा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख और शोक व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया।"
दोस्ताना क्रिकेट में भाग लेने गए थे खिलाड़ी
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की कि खिलाड़ी पहले एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन में घर लौटने के बाद, एक स्थानीय सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। इस हमले में कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून नाम के ये खिलाड़ी मारे गए।
बोर्ड ने कहा, "इस हृदयविदारक घटना में, तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उरगुन जिले के पांच अन्य देशवासी मारे गए, और सात अन्य घायल हो गए। खिलाड़ी पहले एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन में घर लौटने के बाद, एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।"
नवंबर में होने वाले ट्राई सीरीज में खेलने से किया इनकार
एसीबी ने आगे कहा, "एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। इस घटना के बाद, एसीबी ने घोषणा की कि वह नवंबर के अंत में होने वाली त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में भाग नहीं लेगा, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे।
इससे पहले शुक्रवार को, टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी पक्तिका प्रांत में कई हवाई हमले किए, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन हुआ।ये घातक हमले दोनों देशों के बीच कई दिनों तक चली भीषण सीमा पार झड़पों के बाद 48 घंटे के युद्धविराम समझौते के बीच हुए हैं। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
