मछुआरे को पकड़कर पाकिस्तान ने किया अजीबोगरीब दावा, बताया भारत का जासूस; अपने ही नागरिक को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शनिवार को दावा किया कि एक मछुआरे को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि समुद्र में मछली पकड़ने वाले एजाज मल्लाह को सैन्य वर्दी, पाकिस्तानी मुद्रा, सिगरेट, माचिस, लाइटर और सिम कार्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दावा है कि वह जब सितंबर में मछली पकड़ने समुद्र में गया था, तो भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया था। मंत्री ने कहा कि मल्लाह को जासूसी के लिए मुआवजे का लोभ दिया गया और इससे इन्कार करने पर कैद की धमकी दी गई। बाद में उसे रिहा कर वापस पाकिस्तान भेजा गया।