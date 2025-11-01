मछुआरे को पकड़कर पाकिस्तान ने किया अजीबोगरीब दावा, बताया भारत का जासूस; अपने ही नागरिक को किया गिरफ्तार
पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने दावा किया कि एजाज मल्लाह नामक एक मछुआरे को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसे सैन्य वर्दी और अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। मंत्री ने कहा कि मल्लाह को जासूसी के लिए मजबूर किया गया और इनकार करने पर धमकी दी गई। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। मछुआरे को पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने शनिवार को दावा किया कि एक मछुआरे को भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि समुद्र में मछली पकड़ने वाले एजाज मल्लाह को सैन्य वर्दी, पाकिस्तानी मुद्रा, सिगरेट, माचिस, लाइटर और सिम कार्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।
दावा है कि वह जब सितंबर में मछली पकड़ने समुद्र में गया था, तो भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया था। मंत्री ने कहा कि मल्लाह को जासूसी के लिए मुआवजे का लोभ दिया गया और इससे इन्कार करने पर कैद की धमकी दी गई। बाद में उसे रिहा कर वापस पाकिस्तान भेजा गया।
कैसे खुफिया एजेंसी की नजर में आया मछुआरा
जब मछुआरे ने सैन्य वर्दी और अन्य चीजें खरीदने की कोशिश की, तो वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नजर में आ गया। तरार ने दावा किया कि मछुआरा सभी चीजें खरीदकर भारतीय सीमा में जा रहा था, जब पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे समुद्र में गिरफ्तार कर लिया।
