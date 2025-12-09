Video: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की शर्मनाक करतूत, इमरान खान पर किया सवाल तो महिला रिपोर्टर को मारी आंख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। महिला पत्रकार अबसा कोमन ने जब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में सवाल किया था तो जनरल अहमद ने उन्हें आंख मारी। इसके बाद उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

प्रेस ब्रीफिंग के वीडियो में पत्रकार खान पर लगे आरोपों के बारे में उनसे सवाल पूछती दिख रही हैं। उन्होंने कहा, "यह पहले से कैसे अलग है, या क्या हमें भविष्य में किसी डेवलपमेंट की उम्मीद करनी चाहिए?" महिला पत्रकार को मारी आंख चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, "और एक चौथा पॉइंट और जोड़ लीजिए: वह एक जेहनी मरीज (मानसिक रोगी) भी है।" फिर वह मुस्कुराए और पत्रकार को आंख मारी। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "यह सब कैमरे के सामने खुलेआम हो रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पीएम एक कठपुतली हैं।" जबकि दूसरे ने लिखा, "एक देश का मीम।"

चौधरी ने इमरान खान पर लगाए आरोप शुक्रवार को चौधरी ने खान को "नार्सिसिस्ट" कहा, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्हें लगता है, "अगर मैं सत्ता में नहीं हूं तो और कुछ भी नहीं होना चाहिए।" हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। चौधरी ने कहा कि जो लोग जेल में खान से मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल "सेना के खिलाफ जहर फैलाने" के लिए किया जा रहा है।