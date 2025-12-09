Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, बंदूक की नोंक पर मां-बेटी किडनैप; जबरन धर्म परिवर्तन की आशंका

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:44 PM (IST)

     पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात बंदूकधारियों ने दिनदहाड़े घर के बाहर से अगवा कर लिया। यह घटना शनिवार दोपहर क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी अगवा (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, कराची। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात बंदूकधारियों ने दिनदहाड़े घर के बाहर से अगवा कर लिया। यह घटना शनिवार दोपहर के समय हुई। इससे कराची के शेर शाह के सिंधी मोहल्ला में दहशत का माहौल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार के मुताबिक, रानी जैसे ही घर से बाहर निकली, उसी दौरान तीन हथियारबंद लोग आए और उसे एक सफेद आल्टो कार में जबरदस्ती बैठाकर भाग निकले। उसकी छोटी बेटी भी तभी से लापता है।

    रानी के परिवार को डर है कि मां-बेटी का जबरन मतांतरण कराया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के ¨सध प्रांत में ¨हदू लड़कियों के अपहरण और मतांतरण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कई परिवार न्याय के इंतजार में सालों से भटक रहे हैं।

    हिंदू समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता शिवा काची ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। काची बताते हैं कि ऐसे मामलों में आवाज उठाने के कारण उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

    इसी बीच, सिंध के उमरकोट इलाके में एक और वारदात हुई, जहां भागवी नामक हिंदू लड़की को अगवा करने का प्रयास किया गया। उसकी हाल ही में शादी हुई है।

    जब वह मायके जाने के लिए अपने पति के साथ निकली तो उसी दौरान सशस्त्र लोगों ने उसको अगवा करने का प्रयास किया। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उन्हें भागना पड़ा। इन घटनाओं के कारण सिंध के हिंदू समुदाय में भय है।