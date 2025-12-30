आसिम मुनीर ने भाई के बेटे संग कराई अपनी बेटी की शादी, आर्मी हेडक्वार्टर में हुई प्राइवेट सेरेमनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बेटी महनूर की शादी 26 दिसंबर को उनके फर्स्ट कजिन अब्दुल रहमान के साथ हुई।

यह शादी रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें देश के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री के लोग शामिल हुए। हालांकि इस सेरेमनी को काफी प्राइवेट रखा गया और कोई फोटो ग्राफ भी जारी नहीं की गई।

शादी में शामिल हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

इस शादी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप्र प्रधानमंत्री इशाक डार, ISI चीफ और पाकिस्तान सेना के अन्य सदस्य, रिटायर्ड जनरल और पूर्व चीफ भी शामिल हुए।

कौन हैं अब्दुल रहमान?

अब्दुल रहमान, आसिम मुनीर के भतीजे हैं, उन्होंने ने भी पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के तौर पर काम किया है और बाद में सेना अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत सिविल सर्विसेज में शामिल हो गए और अभी असिस्टेंड कमिश्नर के पद पर हैं।