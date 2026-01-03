पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हो रहे मजबूत, ढाका-कराची रूट पर सीधी उड़ानों की दी मंजूरी

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:07 AM (IST)

    पाकिस्तान ने ढाका-कराची रूट पर सीधी उड़ानों की दी मंजूरी  (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, कराची। पाकिस्तान की विमानन प्राधिकरण ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन बिमान एयरवेज को ढाका-कराची के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी ट्रायल आधार पर 30 मार्च तक के लिए दी गई है।

    नागर विमानन प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि फ्लाइट शेड्यूल और ऑपरेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं अगले हफ्ते तक तय कर ली जाएंगी और उड़ानें पाकिस्तान के सिविल एविएशन नियमों के तहत संचालित होंगी। इस पहल से व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक रिश्तों और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।