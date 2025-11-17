लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जहरीली हवाओं से घुट रहा दम; कितना रहा AQI?
पाकिस्तान में वायु प्रदूषण का संकट गहरा गया है। लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। घने धुएं के कारण दृश्यता कम हो गई है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को घर से कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस समय भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण का संकट गहरा गया है। लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है।
दरअसल, पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार चौथे दिन प्रांतीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में घना धुआं छाया रहा, जिससे दृश्यता में भारी कमी आई और लाखों निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा हो गईं।
खतरनाक श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह के समय 577 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि, दिन में बाद में हवा में मामूली सुधार हुआ, फिर भी यह महानगर दुनिया भर में दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में बना रहा।
डॉन के अनुसार, लाहौर में कई निगरानी केंद्रों पर AQI रीडिंग फेज 8 डीएचए में 448, गुरुमंगत रोड पर 342 और एसी ऑफिस शालीमार कॉम्प्लेक्स वाहगा के पास रात 8 बजे तक 305 थी।
विशेषज्ञों ने दी ये चेतावनी
वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अत्यधिक वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियां, आंखों और गले में जलन हो सकती है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। निवासियों से घर से बाहर कम निकलने, मास्क पहनने और यथासंभव कम समय तक बाहर निकलने का आग्रह किया गया है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
