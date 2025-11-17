लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, जहरीली हवाओं से घुट रहा दम; कितना रहा AQI?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस समय भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु प्रदूषण का संकट गहरा गया है। लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है।

दरअसल, पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार चौथे दिन प्रांतीय राजधानी के अधिकांश हिस्सों में घना धुआं छाया रहा, जिससे दृश्यता में भारी कमी आई और लाखों निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा हो गईं।

खतरनाक श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह के समय 577 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि, दिन में बाद में हवा में मामूली सुधार हुआ, फिर भी यह महानगर दुनिया भर में दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में बना रहा।