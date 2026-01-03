Language
    पाक वायुसेना ने स्वदेशी 'तैमूर' मिसाइल का किया परीक्षण

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:51 PM (IST)

    पाकिस्तान वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित 'तैमूर' वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह वायु-प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार करने ...और पढ़ें

    तैमूर' वेपन सिस्टम। (X- @umarsaif)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान वायुसेना (पीएएफ) ने स्वदेशी रूप से विकसित 'तैमूर' वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। वायुसेना के अनुसार, इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है और इसे राष्ट्रीय एयरोस्पेस व रक्षा क्षमताओं में अहम उपलब्धि बताया गया है।

    बयान में कहा गया है कि 'तैमूर' वायु-प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल पारंपरिक वारहेड से लैस है और 600 किलोमीटर की दूरी तक उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस प्रणाली लगी है, जो इसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और शत्रु की वायु व मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच निकलने में मदद करती है।

    इस परीक्षण के दौरान पाकिस्तान सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही मिसाइल के विकास से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भी परीक्षण प्रक्रिया को देखा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)