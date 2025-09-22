Language
    पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर गिराए 8 बम, एयरस्ट्राइक में 30 की मौत और कई घायल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    पाकिस्तान की वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव में बमबारी की जिसमें कम से कम 30 पाकिस्तानी नागरिकों की जान गई। पाकिस्तानी वायुसेना ने रविवार देर रात लड़ाकू विमानों से आठ एलएस-6 बम गिराए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कई शव दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे से शवों को निकालने में जुटा है।

    पाकिस्तानी वायुसेना का कहर तिराह घाटी में बमबारी। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमों की बारिश की है। बताया जा रहा है कि ये कारमाना पाकिस्तानी वायुसेना ने तड़के करीब 2 बजे किया।

    पाकिस्तानी वायु सेना की इस एअर स्ट्राइक में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। मरने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। वहीं, इस बमबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

    रात दो बजे पाकिस्तानी वायुसेना की एअर स्ट्राइक

    पाकिस्तान के लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार देर रात पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए, जिससे भारी तबाही मच गई।

    इस घटना का के बाद की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें बच्चों समेत कई शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे में दबे शवों को निकालने में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 

    घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

    इस बमबारी में काफी लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं, अन्य लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश जारी है। घटना से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान इस समय अंदरुनी हालात और कलह से गुजर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र पिछले काफी समय से अशांत रहा है। यही वजह है कि यहां पर पाकिस्तान की सरकार नहीं चल पाती है।

    पाकिस्तान का अशांत क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहले भी कई आतंकवादी विरोधी अभियान देखने को मिले हैं। इस क्षेत्र में पहले भी पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की खबरें सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के महीने तक कुल 605 आतंकवादी घटनाएं इस क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। वहीं, अकेले अगस्त के महीने में 129 घटनाएं दर्ज हुई हैं।

