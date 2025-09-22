पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर गिराए 8 बम, एयरस्ट्राइक में 30 की मौत और कई घायल

पाकिस्तान की वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव में बमबारी की जिसमें कम से कम 30 पाकिस्तानी नागरिकों की जान गई। पाकिस्तानी वायुसेना ने रविवार देर रात लड़ाकू विमानों से आठ एलएस-6 बम गिराए। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कई शव दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे से शवों को निकालने में जुटा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमों की बारिश की है। बताया जा रहा है कि ये कारमाना पाकिस्तानी वायुसेना ने तड़के करीब 2 बजे किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तानी वायु सेना की इस एअर स्ट्राइक में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। मरने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिक थे। वहीं, इस बमबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रात दो बजे पाकिस्तानी वायुसेना की एअर स्ट्राइक पाकिस्तान के लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि रविवार देर रात पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर आठ एलएस-6 बम गिराए, जिससे भारी तबाही मच गई।

इस घटना का के बाद की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें बच्चों समेत कई शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे में दबे शवों को निकालने में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती इस बमबारी में काफी लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं, अन्य लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश जारी है। घटना से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान इस समय अंदरुनी हालात और कलह से गुजर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र पिछले काफी समय से अशांत रहा है। यही वजह है कि यहां पर पाकिस्तान की सरकार नहीं चल पाती है।