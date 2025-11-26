Language
    भारत की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान परेशान, एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का किया टेस्ट लॉन्च

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    पाकिस्तान ने एंटी-शिप बैलेस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका दावा है कि यह देश में ही बनी है। आईएसपीआर के अनुसार, मिसाइल समुद्र और जमीन पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए बधाई दी। भारत से हार के बाद पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

    पाकिस्तान ने की टेस्ट मिसाइल लॉन्च। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने एंटी शिप बैलेस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। पाकिस्तान का दावा है कि यह देश में बनी शिप लॉन्च्ड एंटी-शिप बैलेस्टिक मिसाइल है।

    अंतर सेवा जनसंपर्क (आईएसपीआर) की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, यह टेस्ट मंगलवार को स्थानीय रूप से निर्मित नौसेनिक मंच से किया गया, जिससे पाकिस्तान की रक्षा क्षमता बढ़ी है।

    मिसाइल के बारे में आईएसपीआर ने क्या बताया?

    आईएसपीआर ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र और जमीन दोनों टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला करने में सक्षम है। यह एडवांस्ड गाइडेंस टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनूवरेबिलिटी फीचर्स से लैस है।

    राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ समिति के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सेना प्रमुखों ने इस कामयाबी में शामिल सभी यूनिट्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी।

    भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान डिफेंस को कर रहा मजबूत

    ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने विकसित की गई फतह-4 को लॉन्च किया था, जो 750 किलोमीटर की रेंज वाली जमीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है।

