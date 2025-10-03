Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के पेशावर में बम विस्फोट, नौ लोगों की मौत; चार घायल

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और चार कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल हो गए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह विस्फोट गुरुवार को हुआ था। डॉन के अनुसार पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी मियां सईद के कार्यालय ने घटना के विवरण की पुष्टि की। डॉन से बात करते हुए मियां सईद ने कहा कि इस घटना का निशाना पुलिस अधिकारी थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    पाकिस्तान के पेशावर बम विस्फोट, नौ लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

     एएनआई, पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर में हुए बम विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और चार कानून प्रवर्तन अधिकारी घायल हो गए। एएनआई के मुताबिक, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह विस्फोट गुरुवार को हुआ था। डॉन के अनुसार, पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी मियां सईद के कार्यालय ने घटना के विवरण की पुष्टि की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ी संख्या में सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे

    डॉन से बात करते हुए, मियां सईद ने कहा कि इस घटना का निशाना पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जिस उपकरण से विस्फोट हुआ, वह पुलिस के मोबाइल वैन के रास्ते में लगाया गया था।

    सीसीपीओ ने कहा कि घायल की हालत गंभीर है, जिसके बाद बचाव सेवाओं द्वारा उसे पास के एक चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना के बाद, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी।

    कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) मसूद बंगश ने डॉन को बताया कि कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल की जांच कर रहे हैं और मामले में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) मुख्यालय के पास एक व्यस्त सड़क पर हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए।

    घातक विस्फोट में आठ से अधिक मारे गए

    बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की और कहा कि सभी घायलों को इलाज के लिए पास के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉन के अनुसार, पुलिस ने बताया कि घातक विस्फोट के बाद केवल आठ शव सिविल अस्पताल लाए गए।

    क्वेटा के विशेष अभियान के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मुहम्मद बलूच ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब एक वाहन मॉडल टाउन से एफसी मुख्यालय के पास हाली रोड की ओर मुड़ा।

    आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है

    दावान के अनुसार, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर उस क्षण की तस्वीरें कैद हो गईं जब विस्फोट इलाके में हुआ। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने भी घटना की निंदा की और इसे आतंकवादी हमला बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और चार हमलावरों को मार गिराया। आगे बोले कि क्वेटा में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि "आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है।"

    यह भी पढ़ें- ताइवान पर चीन करेगा वार, रूस बना मददगार; 800 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा