    पाकिस्तान में 15 साल की लापता मूक-बधिर लड़की का पहले कराया धर्म परिवर्तन, फिर ड्रग डीलर से करा दी शादी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक 15 वर्षीय मूक-बधिर हिंदू लड़की के लापता होने के बाद धर्म परिवर्तन और एक ड्रग डीलर से शादी करने का मामला सामने आया है। लड़की के परिवार ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

    Hero Image

    निकाह के सर्टिफिकेट से साथ सामने बूक-बधिर हिंदू लड़की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लापता जन्म से बहरी और गूंगी 15 साल की हिंदू लड़की मिल गई है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से लापता ये लड़की अब मीडिया के सामने आई है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसका सर्टिफिकेट भी उसके पास है। कहा जा रहा है कि उसने अपने से बड़े मुस्लिम आदमी से शादी कर ली है।

    बादिन जिले के कोरवाह शहर की लड़की करीब नौ दिन पहले लापता हो गई थी। उसके माता-पिता ने स्थानीय पुलिस को अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार को वह अपने कथित पति के साथ बाडिन प्रेस क्लब में मीडिया के सामने आई, जहां धर्म बदलने का सर्टिफिकेट पकड़े हुए उनकी तस्वीरें ली गईं।

    पिता ने इस बात जताई आपत्ति

    उसके पिता ने सवाल किया कि एक बहरी और गूंगी नाबालिग लड़की ऐसे आदमी से शादी करने के लिए कैसे मान गई जो ड्रग डीलर है और जिसकी पहले से ही सात बेटियां हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की भलाई और अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन, दरावर इत्तेहाद पाकिस्तान के प्रमुख शिवा कच्छी ने कहा कि लड़की को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन परिवार की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।

    घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

    कच्छी ने कहा, "हमने अपने वकीलों से केस आगे बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि लड़की ने अपनी मर्जी से ऐसा किया होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी लिखकर इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

