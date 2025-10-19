पाकिस्तान में 15 साल की लापता मूक-बधिर लड़की का पहले कराया धर्म परिवर्तन, फिर ड्रग डीलर से करा दी शादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लापता जन्म से बहरी और गूंगी 15 साल की हिंदू लड़की मिल गई है। एक हफ्ते से ज्यादा समय से लापता ये लड़की अब मीडिया के सामने आई है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसका सर्टिफिकेट भी उसके पास है। कहा जा रहा है कि उसने अपने से बड़े मुस्लिम आदमी से शादी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बादिन जिले के कोरवाह शहर की लड़की करीब नौ दिन पहले लापता हो गई थी। उसके माता-पिता ने स्थानीय पुलिस को अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शनिवार को वह अपने कथित पति के साथ बाडिन प्रेस क्लब में मीडिया के सामने आई, जहां धर्म बदलने का सर्टिफिकेट पकड़े हुए उनकी तस्वीरें ली गईं।

पिता ने इस बात जताई आपत्ति उसके पिता ने सवाल किया कि एक बहरी और गूंगी नाबालिग लड़की ऐसे आदमी से शादी करने के लिए कैसे मान गई जो ड्रग डीलर है और जिसकी पहले से ही सात बेटियां हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की भलाई और अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन, दरावर इत्तेहाद पाकिस्तान के प्रमुख शिवा कच्छी ने कहा कि लड़की को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन परिवार की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।