पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम भुगत रहा तुर्किए-अजरबैजान, भारतीय सैलानियों ने कुछ ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब
ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्किए और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारतीय पर्यटकों ने इन देशों से किनारा कर लिया है। मई के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, अजरबैजान में 56% और तुर्किए में 33.3% की कमी दर्ज की गई। बुकिंग रद्द होने के साथ, भारतीय सैलानी अब जॉर्जिया, सर्बिया और थाईलैंड जैसे नए गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर और मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य तनाव के बाद भारतीय पर्यटकों ने तुर्किए और अजरबैजान की यात्रा से मुंह मोड़ लिया है। दोनों देशों ने इस दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अब भारतीय सैलानी इन देशों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई के बाद इन देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अजरबैजान में मई से अगस्त के बीच भारतीय पर्यटकों की संख्या में 56 फीसदी की कमी आई, जबकि तुर्किए में यह गिरावट 33.3 फीसदी रही। यह दोनों देश हाल के वर्षों में भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति उलट गई है।
पाकिस्तान समर्थन के बाद तुर्किए-अजरबैजान के खिलाफ बदला माहौल
अजरबैजान ने मई में पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, जबकि तुर्किए ने पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग में इस्लामाबाद का साथ दिया था। गौरतलब है कि तुर्किए ने अतीत में पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं।
इस वजह से भारतीय यात्रियों में इन देशों के प्रति नाराजगी बढ़ी। अजरबैजान टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-अप्रैल में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 33 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन मई-अगस्त में यह 56 फीसदी तक गिर गई।
तुर्किए भी भारतीय यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है, खासकर इस्तांबुल के जरिए यूरोप और अन्य स्थानों की यात्रा के लिए ये बेहद मुफीद जगह है। लेकिन मई के बाद से हालात बदल गए और अब भारतीय पर्यटकों ने इन देशों से दूरी बनानी शुरू कर दी है।
बुकिंग रद, नए Destination की तलाश
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर और तुर्की-अजरबैजान के बहिष्कार की मांग के बाद ट्रैवल बुकिंग में भारी बदलाव देखा गया है। Make My Trip के प्रवक्ता ने मई में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि तुर्किए और अजरबैजान के लिए बुकिंग में 60 फीसदी की कमी आई, जबकि कैंसिलेशन 250 फीसदी बढ़ गया था।
Ease My Trip के सीईओ रिकांत पिट्टी ने बताया कि भारतीय यात्री अब जॉर्जिया, सर्बिया, ग्रीस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे गंतव्यों की ओर रुख कर रहे हैं। उनकी कंपनी ने तुर्किए के लिए 22 फीसदी और अजरबैजान के लिए 30 फीसदी बुकिंग कैंसिल होने की जानकारी। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलिस ने भी दोनों देशों के लिए वीजा आवेदनों में 42 फीसदी की गिरावट दर्ज की।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट्स के साथ)
