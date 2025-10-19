पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम भुगत रहा तुर्किए-अजरबैजान, भारतीय सैलानियों ने कुछ ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर और मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य तनाव के बाद भारतीय पर्यटकों ने तुर्किए और अजरबैजान की यात्रा से मुंह मोड़ लिया है। दोनों देशों ने इस दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अब भारतीय सैलानी इन देशों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई के बाद इन देशों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अजरबैजान में मई से अगस्त के बीच भारतीय पर्यटकों की संख्या में 56 फीसदी की कमी आई, जबकि तुर्किए में यह गिरावट 33.3 फीसदी रही। यह दोनों देश हाल के वर्षों में भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति उलट गई है।

पाकिस्तान समर्थन के बाद तुर्किए-अजरबैजान के खिलाफ बदला माहौल अजरबैजान ने मई में पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया, जबकि तुर्किए ने पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग में इस्लामाबाद का साथ दिया था। गौरतलब है कि तुर्किए ने अतीत में पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं।

इस वजह से भारतीय यात्रियों में इन देशों के प्रति नाराजगी बढ़ी। अजरबैजान टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-अप्रैल में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 33 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन मई-अगस्त में यह 56 फीसदी तक गिर गई।