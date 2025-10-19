दीवाली-छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे तक लाइन, 5 गुना तक बढ़ गया बस का किराया... Indian Railway ने निकाला ये उपाय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली और छठ पूजा का त्योहारी सीजन के पहले रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। टिकट के लिए मारामारी है और बसों के किराए आसमान छू रहे हैं।

आलम ये हैं कि लोग घंटो तक लंबी-लंबी लाइनों में लगकर अपने-अपने शहरों के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। बसों के किराए में तो 5 गुना इजाफा देखा गया। टिकट महंगे होने के बावजूद उपलब्धता कम होने से यात्रियों को घंटों इंतजार व मारामारी का सामना करना पड़ रहा है।