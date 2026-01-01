जयशंकर ने PAK संसद की स्पीकर से मिलाया हाथ, खुद की पीठ थपथपाने लगा पाकिस्तान, पढ़ें क्या कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। यहां पर जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से शिष्टाचार के तहत हाथ मिलाया। अब हताश पाकिस्तान ने विदेश मंत्री के ढाका में हाथ मिलाने की घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के बयान में ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों की हताशा बयान में नजर आई। समाचार एजेंसी एएनआई ने डॉन की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह हाथ मिलाना तब हुआ जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर कार्यक्रम के दौरान अयाज सादिक के पास गए। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान ने लगातार बातचीत, संयम और सहयोग के उपायों पर जोर दिया है, जिसमें शांति वार्ता और संयुक्त जांच के प्रस्ताव शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बिना उकसावे वाली आक्रामकता और तनाव को रोका जा सके।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के रिश्ते गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में काफी तनाव आ गया था, जिसके बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सोचे-समझे राजनयिक और रणनीतिक कदम उठाए।

वहीं, हमले के जवाब में भारत ने राजनयिक जुड़ाव कम कर दिया और ऐसी नीतिगत कदम उठाए जो इस बात को दर्शाते हैं कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इन उपायों में सिंधु जल संधि (IWT) में भागीदारी को निलंबित करना शामिल था, जो 1960 का एक ऐतिहासिक समझौता था जिसे विश्व बैंक ने करवाया था, जो इस बात पर जोर देता है कि भारत सुरक्षा स्थिति को कितनी गंभीरता से देख रहा था।

भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध भी लगाए भारत ने सीमा पार आवाजाही और अन्य द्विपक्षीय जुड़ावों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यह दोहराते हुए कि किसी भी जुड़ाव के लिए आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई और नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमलों के लिए जवाबदेही की आवश्यकता है।