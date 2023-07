Anju-Nasrullah: अंजू बनी फातिमा, नसरुल्लाह से किया निकाह; पाकिस्तानी मीडिया का दावा

इस्लामाबाद, ऑनलाइन डेस्क। Anju-Nasrullah: राजस्थान की अंजू के पाकिस्तान जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान पहुंची अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली है।

पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अंजू ने नसरुल्लाह से कोर्ट मैरिज की है। साथ ही अंजू ने नसरुल्लाह से शादी करने के बाद इस्लाम धर्म भी अपना लिया है।

A pretty girl #Anju from #india in #pakistan...Says she is in love with #KhyberPukhtunkhwa and its culture... she's going back on 20th August.... pic.twitter.com/sx6JFqTmkB