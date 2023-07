फेसबुक फ्रेंड से Pakistan मिलने गई Anju का जालौन से है खास कनेक्शन, कई वर्ष पहले कर लिया था मतांतरण

Anju Nasrullah Love Story भारत से अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई अंजू को लेकर जनपद जालौन सुर्खियों में है। जिस तरह पाकिस्तान की सीमा पार कर सीमा हैदर भारत आई है उसी तरह अंजू भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अंजू का जालौन से खास रिश्ता है उसका जन्म यहीं पर हुआ था। अंजू का जन्म जालौन में हुआ था।

फेसबुक फ्रेंड से Pakistan मिलने गई Anju का जालौन से है खास कनेक्शन, कई वर्षां पहले कर लिया था मतांतरण

Your browser does not support the audio element.