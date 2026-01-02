कश्मीर में भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तिलमिलाया, बोला- हमें नहीं दी गई कोई सूचना
पीटीआई, इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर में भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसने गुरुवार को कहा कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों के पानी के सीमित अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है।
हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन आंद्राबी ने पत्रकारों से वार्ता में यह टिप्पणी की।
भारत की नई परियोजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हमें मीडिया में आई खबरों से दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के बारे में जानकारी मिली। यह गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि भारत ने इस संबंध में पाकिस्तान को कोई पूर्व सूचना नहीं दी।'
उल्लेखनीय है कि गत अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
