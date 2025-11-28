जब बाल-बाल बची इमरान खान की जान, पैर में लगी थी गोली, पढ़ें पूरा घटनाक्रम
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहें तेज हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी जेल में मौत हो गई। उनके बेटे ने सबूत मांगा है। 2022 में वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर हमला हुआ था, जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी। हमले के बाद अफरा-तफरी मच गई थी, और पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था, जिसने गोली चलाने की बात कबूल की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहें हाल के दिनों में तेज हो गई हैं। ऐसा तब हुआ है जब एक अफगान मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अदियाला जेल के अंदर हिरासत में उनकी मौत हो गई। उनके बेटे, कासिम खान ने उनके जिंदा होने का सबूत मांगा है और अपने पिता की रिहाई की मांग की है।
जैसे-जैसे उनकी सेहत बारे में अनिश्चितता माहौल बढ़ता जा रहा है, लोगों का ध्यान एक बार फिर 2022 की हत्या की कोशिश पर गया है, जब खान पैर में गोली लगने के बाद वो बाल-बाल बच गए थे।
प्रोटेस्ट मार्च के दौरान लगी गोली
यह हमला नवंबर 2022 में हुआ था, तब इमरान खान 70 साल के थे। पंजाब प्रांत के वजीराबाद जिले में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता ने सरकार पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव बनाने के लिए ट्रकों और कारों का जमावड़ा शुरू किया था, जिसका प्लान इस्लामाबाद में मार्च खत्म करने का था।
जब खान एक लॉरी पर लगे शिपिंग कंटेनर के ऊपर से समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तो एक बंदूकधारी ने गोली चला दी। गोलियां गाड़ी पर लगीं, जिससे इमरान खान के दाहिने पैर में चोट लग गई। उन्हें लाहौर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। PTI अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि उनकी पिंडली में गोली लगी थी।
बाद में BBC को दिए एक इंटरव्यू में एक सीनियर सहयोगी ने सरकार पर हमले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया था।
वीडियो फुटेज में अफरा-तफरी का माहौल
मौके के वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए, जिसमें गोलियां चलने पर खान झुकते हुए दिख रहे थे, जबकि उनके आस-पास के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक और क्लिप में वह होश में दिख रहे थे, उनके दाहिने पैर पर पट्टी बंधी हुई थी, और सहयोगी उन्हें एक गाड़ी में ले जा रहे थे।
एक आदमी का फुटेज भी सामने आया, जो शायद पुलिस कस्टडी में था और उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसने दावा किया कि उसका इरादा पूर्व प्रधानमंत्री को मारने का था।
द गार्डियन के मुताबिक, रैली के वीडियो में एक बंदूकधारी को दूसरा आदमी पकड़ता हुआ दिखा, जब वह 9mm ऑटोमैटिक हथियार से गोली चलाने की कोशिश कर रहा था। अफरा-तफरी के बीच, भीड़ तितर-बितर हो गई, जबकि कुछ सपोर्टर्स ने हमलावर का पीछा करके उसे पकड़ लिया।
अल जजीरा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में खान को गोली लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल दिखा।
Pakistan's former PM Imran Khan sustained a bullet wound in his leg after gunfire after a rally in Gujranwala.— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 3, 2022
An aide to Khan said it was an "assassination attempt". pic.twitter.com/c7Oy2f1NHi
बंदूकधारी का कबूलनामा
पुलिस ने बाद में संदिग्ध का एक वीडियो कबूलनामा जारी किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसने इमरान खान पर गोली चलाई थी। रिकॉर्डिंग किन हालात में की गई थी, यह साफ नहीं है, लेकिन क्लिप में, उस आदमी से पूछा गया कि उसने गोली क्यों चलाई। वह कहता है, “वह लोगों को गुमराह कर रहा था। मैं उसे मारना चाहता था। मैंने उसे मारने की कोशिश की।”
