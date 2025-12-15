पाकिस्तान में जेल से बड़े उलटफेर की तैयारी में इमरान खान? क्या है 'हकीकी आजादी' जिसपर मचा है हाय-तौबा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कोहाट जिले में रविवार को हुई पीटीआई की जोरदार रैली में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहैल अफरीदी ने पार्टी समर्थकों को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ तो तैयार रहना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच कयास लगाया जा रहा है कि पीटीआई पार्टी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंफने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मौजूदा हुकूमत से अपनी हकीकी आजादी (असल आजादी) छीन लेंगे। जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के संदेश का हवाला देते हुए अफरीदी ने भीड़ को याद दिलाया कि खान ने जेल से 'आजादी या मौत' का नारा दिया है।

'कफन या आजादी लेकर लौटेंगे' रैली में केपी के मुख्यमंत्री ने जोश भरे अंदाज में कहा कि इस बार अगर हम निकले तो या तो कफन में लौटेंगे या आजादी लेकर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने सरकार से बातचीत या प्रदर्शन जैसे बड़े फैसले की जिम्मेदारी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीकेएमएपी) के चेयरमैन महमूद खान अचकजई और सीनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सौंपी है। ये दोनों नेता विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज आइन-ए-पाकिस्तान (टीटीएपी) का हिस्सा हैं। इसमें पीटीआई भी शामिल है।

'आपको तैयार रहना होगा...' अफरीदी ने बताया कि उन्होंने इन दोनों नेताओं से मुलाकात की और हर तरह का समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने समर्थकों से कहा, "जब भी इनसे कॉल आए, आपको तैयार रहना होगा। हम सब मिलकर उनसे (मौजूदा हुकूमत से) हकीकी आजादी छीनेंगे।"