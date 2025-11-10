Language
    'चुपचाप नहीं बैठा है हाफिज सईद', ढाका से भारत पर हमले की रच रहा साजिश; रिपोर्ट में खुलासा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:16 AM (IST)

    ताजा खुफिया जानकारी के अनुसार, लश्कर-ए-तैय्यबा का चीफ हाफिज सईद बांग्लादेश को लॉन्चपैड बनाकर भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। एक वायरल वीडियो में, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ने यह खुलासा किया। सईद के एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है ताकि युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा सके और उन्हें आतंकी प्रशिक्षण दिया जा सके। कमांडर ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया और पाकिस्तानी सेना की प्रशंसा की।

    आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा का चीफ हाफिज सईद। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लश्कर-ए-तैय्यबा का चीफ हाफिज सईद एक बार फिर भारत पर हमले की साजिश कर रहा है। नई खुफिया जानकारी के अनुसार, आतंकी सईद बांग्लादेश को एक नए लॉन्चपैड के रूप में तैयार कर रहा है। इसकी मदद से वह भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है।

    दरअसल, ये खुलासा 30 अक्तूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई एक रैली में हुआ है। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    लश्कर के कमांडर का वीडियो वायरल

    बता दें कि सामने आए वीडियो में लश्कर-ए-तैय्यबा के एक प्रमुख कमांडर सैफुल्लाह को देखा जा सकता है, साफ तौर पर कह रहा है कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है; वह बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।

    लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर ने दावा किया कि उसका संगठन पहले से ही पूर्व पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय रहा है, और वह भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की तैयारी कर रहा है।

    आतंकियों को बांग्लादेश भेज रहा हाफिज सईद

    टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आतंकी हाफिज सईद ने अपने एक करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है, ताकि वह जिहाद के बहाने स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बना सके और उन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जा सके।

    वीडियो में लश्कर-ए-तैय्यबा का ये कमांडर खुलेआम लोगों को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाते हुए देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात है कि इस कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इससे साफ है कि ये आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ जिहाद के मकसद से नाबालिगों का शोषण और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है।

    पाकिस्तानी सेना की तारीफ

    लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर सैफुल्लाह ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना की जमकर तारीफ की। उसने कहा कि 9 और 10 मई की रात के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, जबकि अमेरिका और बांग्लादेश भी कथित तौर पर पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। हालांकि, वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। 

