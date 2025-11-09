पाकिस्तान: लाहौर में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 24 घंटे में दर्ज हुए 51 मामले, करोड़ों का जुर्माना लगाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुंध ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया है, जिससे दृश्यता न के बराबर हो गई है। लाहौर में हवा के बढ़ते संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने पर्यावरण कानून को सख्ती से लागू किया है।

पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 51 मामले दर्ज किया है। सभी मामले पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, लाहौर से और भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

10 करोड़ का जुर्माना लगाया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर समेत आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों के भीतर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए 491 लोगों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 38 लोगों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है।

फोटो- रायटर्स पंजाब पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि वायु प्रदूषण के बावजूद पिछले कुछ घंटों में सड़कों पर 209 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियो को रफ्तार भरते देखा गया है। इसके अलावा फसल के अवशेष जलाने के 101 और ईंट के भट्ठे में उल्लंघन के 7 मामले सामने आए हैं।

2 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार लाहौर में खराब हवा को नियंत्रण करने की सारी कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने इस साल कुल 2,275 मामले दर्ज किए हैं। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2,027 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही 87,780 लोगों पर 227.1 मिलियन का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।