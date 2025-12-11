पूर्व ISI चीफ और इमरान के करीबी फैज हमीद पर लगा गद्दारी का आरोप, मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की जेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI ) के पूर्व चीफ फैज हमीद को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने हमीद को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने सहित कई आरोपों में जेल की सजा सुनाई है।
एपी के अनुसार, पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने एक बयान में कहा, "आरोपी पर चार आरोप थे, जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, राज्य की सुरक्षा और हित के लिए हानिकारक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने, अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और व्यक्तियों को गलत नुकसान पहुंचाने से संबंधित थे।''
मिलिट्री ने कहा कि कोर्ट ने ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल हमीद को लंबी और कड़ी कानूनी कार्यवाही के बाद सभी आरोपों में दोषी पाया और उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई। बता दें कि फैज हमीद को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता है।
पिछले साल से हिरासत में हमीद
टॉप सिटी प्रोजेक्ट घोटाले से जुड़े आरोपों की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित आंतरिक जांच के बाद पिछले साल हमीद को हिरासत में लिया गया था। टॉप सिटी कंपनी इस्लामाबाद के पास एक प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन विकसित कर रही थी।
हमीद, जिन्होंने 2019 से 2021 तक ISI के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया, जब वह ISI के प्रमुख थे, तो उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उन्हें इस प्रतिष्ठित पद पर तब नियुक्त किया गया था जब तत्कालीन ISI चीफ और वर्तमान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पद से हटा दिया गया था।
