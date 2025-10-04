पाकिस्तान में सुबह-सुबह लगे भूकंप के जोरदार झटके, पढ़ें कितनी रही तीव्रता

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इससे पहले कराची में भी 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिससे लोगों में दहशत है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद के लोगों ने भूकंप के हल्के ढकटे महसूस किए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार को भारतीय मानक समयानुसार 01:59 बजे पाकिस्तान में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टल स्केल पर 4.5 रही। भूकंप की गहराई पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है।

दरअसल, भूकंप के बारे में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की एक 'X' पोस्ट में जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि शनिवार तड़के 01:59 IST (भारतीय मानक समय) पर आए भूकंप की तीव्रता 4.5 थी. भूकंपक का केंद्र पाकिस्तान में ही जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद तत्काल किसी नुकसान या हताहत की कोई जानकारी नहीं मिली है।

लगातार आ रहे भूकंप डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कराची में 2 अक्टूबर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। पीएमडी के अनुसार, भूकंप बुधवार सुबह 9:34 बजे मालिर से सात किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। लगातार आा रहे भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है।