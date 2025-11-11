दिल्ली ब्लास्ट में अबतक 9 लोगों की मौत, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा?
दिल्ली में हुए धमाके की खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए UAPA के तहत मामला दर्ज किया और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने आतंकवाद के दृष्टिकोण से इस घटना को कवर किया और जांच पर ध्यान केंद्रित किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती शाम दिल्ली में धमाके की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कई देशों में यह टॉप हेडलाइन बन गई। मगर, क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बम धमाके पर कैसा रिएक्शन दिया है?
धमाके की अगली सुबह ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह एक आतंकी हमला था। ऐसे में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज करते हुए 4 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं, दिल्ली हमले का आतंकी कनेक्शन पाकिस्तान में भी जमकर सूर्खियां बटोर रहा है।
द डॉन
पाकिस्तान के जाने-माने अंग्रेजी चैनल 'द डॉन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "दिल्ली पुलिस एंटी-टेररिज्म कानून के अंतर्गत कार धमाके की जांच कर रही है। यह पिछले 1 दशक (10 साल) में दिल्ली में हुआ सबसे बड़ा ब्लास्ट है।"
जियो न्यूज
जियो न्यूज ने भी आतंकवाद के एंगल को तवज्जो देते हुए यही हेडलाइन लगाई कि दिल्ली पुलिस आतंकी हमले के नजरिए से कार धमाके की जांच में जुटी है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून
पाकिस्तान के एक और मशहूर चैनल 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने लिखा, "दिल्ली में लाल किले के पास रहस्यमयी तरीके से कार धमाका हुआ है। इस हमले में 8 की मौत और 20 लोग घायल हैं। मुंबई और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।"
द न्यूज इंटरनेशनल
पाकिस्तान के न्यूज चैनल 'द न्यूज इंटरनेशनल' ने भी अन्य चैनलों की तरह लोगों का ध्यान आतंकवाद पर केंद्रित किया है। उन्होंने अपने पाठकों को बताया कि कार धमाके के पीछे आतंकी हमले का अंदेशा लगाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस एंटी-टेरर लॉ के तहत ही मामले की जांच कर रही है। साथ ही दिल्ली समेत कई जगहों पर सुरक्षाबल हाई अलर्ट पर हैं।
पाकिस्तान टुडे
'पाकिस्तान टुडे' ने ब्लास्ट के बाद हेडलाइन लगाई, "दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में 8 की मौत और 20 घायल" इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोल्चा का बयान भी रिपोर्ट में शामिल था, जिसमें उन्होंने बताया था कि धमाके के कारण आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई। साथ ही कार के पूर्व मालिक का नाम सलमान है, जिसकी जांच की जा रही है।
