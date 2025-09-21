Language
    'चीन हमारा महान दोस्त...', CPEC में देरी पर शहबाज शरीफ ने अधिकारियों की लगाई क्लास, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रालयों को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन सीपीईसी 2.0 कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर केंद्रित होगा। शरीफ ने चीन को पाकिस्तान का महान मित्र और भाई बताते हुए कहा कि चीनी निवेश से लाभ उठाने का यह आखिरी मौका है।

    CPEC में देरी पर शहबाज शरीफ ने अधिकारियों की लगाई क्लास (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आगाह किया है कि चीन पाकिस्तान का 'महान मित्र और भाई' बना हुआ है, लेकिन सीपीईसी चीनी विशेषज्ञता और निवेश से लाभ उठाने का आखिरी मौका है।

    एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने रविवार को बताया कि हाल ही में एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करते हुए, शरीफ ने 8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) 2 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करने वाले मंत्रालयों और विभागों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान-चीन बी2बी सम्मेलन एक जबरदस्त सफलता थी, लेकिन समझौतों का संबंधित मंत्रालयों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें बाध्यकारी संयुक्त उद्यम अनुबंधों में परिवर्तित किया जा सके, ताकि चीनी निवेश साकार हो सके।

    लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- शरीफ

    शरीफ ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या अनुचित देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अतीत के विपरीत, किसी भी परियोजना में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीपीईसी 2.0 कार्यक्रम शुरू करने पर सहमत हो गया है, जो कृषि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, खदानों और खनिजों में निवेश और काराकोरम राजमार्ग के उन्नयन पर केंद्रित होगा।

    चीन पाकिस्तान का महान मित्र और भाई- शरीफ

    प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि चीन पाकिस्तान का "महान मित्र और भाई" बना हुआ है, लेकिन चीनी विशेषज्ञता और निवेश से लाभ उठाने का यह आखिरी मौका है। उन्होंने मंत्रालयों से सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरे मनोयोग से काम करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और परिणामों के लिए जवाबदेह है।

    उन्होंने कहा, "अगर हम इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।"

    चीन पाकिस्तान के बीच हुए अहम समझौते

    प्रधानमंत्री ने अपनी हालिया चीन यात्रा का भी ज़िक्र किया, जहां उन्होंने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य विश्व नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने 4 सितंबर को बीजिंग में पाकिस्तान-चीन बी2बी निवेश सम्मेलन के आयोजन में अधिकारियों की भूमिका की सराहना की, जहां 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

