नए साल पर ग्रेनेड अटैक से दहला बलूचिस्तान, एक मौत; पांच लोग घायल
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सिबी जिले में गुरुवार शाम हुए ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। यह घटना चेनाक चौक के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सिबी जिले में चेनाक चौक के पास गुरुवार शाम हुए ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना सिबी जिले के सबसे व्यस्त इलाके में हुई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।
सिबी में तैनात स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) गुलाम अली अब्रो ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:05 बजे हुई एक ग्रेनेड हमला थी। डॉन ने एसएचओ के हवाले से बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।
जांच जारी...
एसएचओ आगे बताया कि छह घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच, सिबी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) बरकत खोसा ने कहा कि घायलों को टीचिंग अस्पताल ले जाया गया, जबकि मृतक का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। डीआईजी खोसा ने बताया कि पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आगे की जांच जारी है।
पिछले महीने भी हुआ था हमला
डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वध इलाके में एक घर के अंदर ग्रेनेड फटने से आठ साल के एक बच्चे की मौत हो गई और दो महिलाओं सहित परिवार के पांच अन्य सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सिंध के काशमोर जिले के दो परिवार उस घर में रह रहे थे, जब अज्ञात हमलावरों ने आंगन में एक हथगोला फेंका, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
फिलहाल, पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 पिछले दशक का सबसे हिंसक वर्ष साबित हुआ, जिसमें हिंसा में करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट)
