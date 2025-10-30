Language
    बलूचिस्तान में PAK सुरक्षाकर्मियों की मुठभेड़, दो अलग-अलग अभियानों में 18 आतंकी ढेर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने दो अलग-अलग अभियानों में 18 आतंकवादियों को मार गिराया। यह कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। सुरक्षाबलों ने इलाके में अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान में दो अलग-अलग खुफिया अभियानों में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने 18 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने यह जानकारी गुरुवार को दी।

    पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग, ISPR ने एक बयान में कहा कि बुधवार रात क्वेटा के चिल्टन पर्वत श्रृंखला और केच जिले के बुलेदा में दो अलग-अलग खुफिया अभियान चलाए गए। बयान में कहा गया कि सुरक्षाबलों ने आतंकियों के ठिकानों पर गोलाबारी की। दोनों तरफ से हुई भीषण गोलीबारी में चिल्टन में 14 और केच में चार आतंकवादी मारे गए।

    आतंकियों के पास से हथियार, गोला-बारूद बरामद

    ISPR की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए।" बयान में कहा गया है कि बचे हुए आतंकवादियों के खात्म के लिए अभियान चलाए जा रहा हैं।

    जरदारी ने सुरक्षाबलों की तारीफ की

    इस बीच, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 18 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

