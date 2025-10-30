Language
    Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट, छह सैनिकों की मौत; तलाशी अभियान शुरू

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:10 AM (IST)

    पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबरपख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आइईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत छह सैनिकों की मौत हो गई। यह जानकारी सेना की मीडिया शाखा इंटरसर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) ने दी। यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत कुर्रमकबायली जिले के सुल्तानी इलाके में सेना के काफिले पर हुआ।

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट में 6 सैनिकों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, पेशावर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आइईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत छह सैनिकों की मौत हो गई।

    यह जानकारी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) ने दी। यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में सेना के काफिले पर हुआ। इसके बाद हुई गोलीबारी में सात आतंकी भी मारे गए।

    आतंकियों ने काफिले पर उस समय गोलीबारी की, जब सेना का काफिला इस इलाके से गुजर रहा था। मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास एक आइईडी में विस्फोट हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस विस्फोट में ही एक अधिकारी और पांच सैनिक मारे गए।

    सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि हो गई है। विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।