Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट, छह सैनिकों की मौत; तलाशी अभियान शुरू

पीटीआई, पेशावर। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आइईडी विस्फोट में एक कैप्टन समेत छह सैनिकों की मौत हो गई। यह जानकारी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) ने दी। यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली जिले के सुल्तानी इलाके में सेना के काफिले पर हुआ। इसके बाद हुई गोलीबारी में सात आतंकी भी मारे गए।

आतंकियों ने काफिले पर उस समय गोलीबारी की, जब सेना का काफिला इस इलाके से गुजर रहा था। मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास एक आइईडी में विस्फोट हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस विस्फोट में ही एक अधिकारी और पांच सैनिक मारे गए।