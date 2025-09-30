पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती विस्फोट, 10 की मौत और 32 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पूरे शहर की मेडिकल फैसिलिटी में आपतकाल घोषित कर दिया गया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, क्वेटा में जरघून रोड के पास हुआ बम ब्लास्ट इतना भयानक था कि हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। धमाके के बाद फायरिंग भी शुरू हो गई। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है।

पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन के अनुसार, क्वेटा में हुए जोरदार बम धमाके में 10 लोगों की जान चली गई। यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें सुसाइ़ड बॉम्बर की भी मौत हो गई है।

وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت۔ واقعہ کے بعد سیکورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر ردعمل دیا، سیکورٹی فورسز نے چار دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کرسکتے۔ عوام اور سکیورٹی اداروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں…

हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बम ब्लास्ट का मंजर साफ देखा जा सकता है। हमले में 32 लोग बुरी तरह से घायल हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर के अनुसार,

हमले में घायल लोगों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्वेटा सिविल अस्पताल, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।

🚨BREAKING: Authorities report that 8 people, including three Frontier Corps personnel, were killed in a blast on Zarghun Road, Quetta, Pakistan. The explosion occurred near the FC Balochistan security facility. The attack is believed to be a suicide bombing involving a vehicle… pic.twitter.com/zw3ShBU7kB

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 30, 2025

1 महीने में दो बड़े ब्लास्ट

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब क्वेटा में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। इससे पहले 2 सितंबर को भी पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के काफिले पर हमला हुआ था। उनकी कार शाहवानी स्टेडियम की पार्किंग में खड़ी थी, तभी यहां जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में सीएम मेंगल पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन उनकी पार्टी के कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।