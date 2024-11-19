पाकिस्तान की फिर गीदड़ भभकी, आसिम मुनीर ने कहा- क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होने पर जवाब देंगे

पीटीआई, इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों मुंह की खा चुके पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है।

उन्होंने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का किसी तरह से उल्लंघन होने पर निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

मुनीर ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में बलूचिस्तान पर आयोजित 18वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। मुनीर ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति पाकिस्तान को प्रतिबद्ध बताया।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारत समर्थित गुट बलूचिस्तान में हिंसा फैलाना और विकास को बाधित करना जारी रखे हुए हैं। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सुबूत नहीं दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि प्रांत को आतंकवाद और अशांति से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।