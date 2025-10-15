VIDEO: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों का किया तबाह, जारी किया फुटेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर ड्रोन हमलों की फुटेज जारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुए संघर्ष में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों मारे गए हैं और कई लापता हैं। वहीं अफगान तालिबान को भी नुकसान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अफगान तालिबान ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में एक ढांचे पर एक मोर्टार या छोटा गाला गिराते हुए दिखाया है, जिसको लेकर तालिबान ने दावा किया है ध्वस्त हुआ ढांचा पाकिस्तानी चौकी है। जिसकी छत धमाके से फट गई।

Afghan Taliban claims they used drones to target Pakistani border outposts. Dozens of Pakistani soldiers have been killed or are missing as of now. Deadliest clashes between Pakistan and Afghanistan in years. pic.twitter.com/Ig4raLRnVl — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 15, 2025



दोनों देशों के बीच स्थिति और बिगड़ती दिख रही है, क्योंकि अफगान टैंकों का एक दस्ता पाकिस्तान की सीमा पर युद्धक्षेत्र की ओर बढ़ चुका है।। काबुल में धमाकों के बाद बड़ा दोनों देशों में तनाव आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में हुए धमाकों के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच हिंसा भड़क उठी है, जिनमें राजधानी काबुल में हुए दो विस्फोट भी शामिल हैं, जिनके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था। अफगान तालिबान सरकार ने जवाबी कार्रवाई में अपनी दक्षिणी सीमा के कुछ हिस्सों पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद ने अपनी ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देने का संकल्प लिया।

इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी तालिबान तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के नेतृत्व वाले आतंकवादी समूहों को अपनी धरती पर पनाह देने का आरोप लगाया है, हालांकि काबुल इस दावे से इनकार करता है। पाकिस्तान ने लगाया चौकियों पर हमले आरोप हाल ही में हुई हिंसा में, पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान पर दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में दो प्रमुख सीमा चौकियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। ड्रोन फुटेज संभवत इन्हीं हमलों में से एक का है।

हमने हमलों को नामक कर दिया- पाकिस्तान का दावा समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया, पाकिस्तान ने कहा कि दोनों हमलों को नाकाम कर दिया गया और बुधवार तड़के दक्षिणी कंधार प्रांत में अफगान सीमा के अफगान हिस्से में स्पिन बोल्डक के पास किए गए हमलों में लगभग 20 तालिबान लड़ाके मारे गए।