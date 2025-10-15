पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर झड़प, रातभर हुई गोलीबारी; कई चौकियां नष्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात एक बार फिर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह भीषण झड़प खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों की सीमा पर हुई है। इस झड़प में पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस हमले में कई अफगान टैंक व सैन्य चौकियां तबाह करने की खबर है।

दरअसल, बीते दिनों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोला। इस दौरान पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान हुआ। वहीं, आज हुए हमले में बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके अपने ठिकानों से भाग गए। सुबह 4 बजे शुरू हुई झड़प पीटीवी न्यूज के अनुसार, "अफगान तालिबान और फित्ना अल-खवारिज ने कुर्रम में बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत और तीव्रता से जवाब दिया।" यह झड़प मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे शुरू हुई और इसमें हल्के और भारी दोनों तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए।