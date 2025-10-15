पाकिस्तान-अफगानिस्तान में फिर झड़प, रातभर हुई गोलीबारी; कई चौकियां नष्ट
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिर से संघर्ष हुआ है, जिसमें अफगानी सीमा चौकियों को काफी क्षति पहुँची है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से ही मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। सीमा पर हुई इस झड़प ने क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात एक बार फिर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह भीषण झड़प खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में दोनों देशों की सीमा पर हुई है। इस झड़प में पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इस हमले में कई अफगान टैंक व सैन्य चौकियां तबाह करने की खबर है।
दरअसल, बीते दिनों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोला। इस दौरान पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान हुआ। वहीं, आज हुए हमले में बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके अपने ठिकानों से भाग गए।
सुबह 4 बजे शुरू हुई झड़प
पीटीवी न्यूज के अनुसार, "अफगान तालिबान और फित्ना अल-खवारिज ने कुर्रम में बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत और तीव्रता से जवाब दिया।" यह झड़प मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे शुरू हुई और इसमें हल्के और भारी दोनों तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए।
मारा गया फितनाअल-ख्वारिज का प्रमुख कमांडर
पीटीवी न्यूज के अनुसार, कुर्रम सेक्टर में "अफ़ग़ान तालिबान की एक और चौकी और टैंक की स्थिति" नष्ट कर दी गई, इसके बाद शमसादर चौकी पर एक चौथे टैंक की स्थिति पर हमले की खबरें आईं। सूत्रों के हवाले से बताया यह भी जा रह है कि इस हमले में फितनाअल-ख्वारिज का एक प्रमुख कमांडर मारा गया। बताते चले कि फित्ना अल-ख़वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारी प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों के लिए करते हैं।
