बलूच लड़ाकों के हमलों में 15 पाक सैनिकों की मौत, इन संगठनों ने ली जिम्मेदारी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में हुए समन्वित हमलों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तीन बलूच सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए), बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) और बलूच रिपब्लिकन गा‌र्ड्स (बीआरजी) ने प्रांत के कई क्षेत्रों जैसे केच, पंजगुर, तुर्बत, सुराब और नसीराबाद में हमलों की जिम्मेदारी ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि बीएलएफ के लड़ाकों ने 23 दिसंबर को केच जिले के तेजाबन क्षेत्र में एक पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड-लांचर गोलियों का उपयोग करके हमला किया जिसमें दो सैनिकों की मौत हो गई।

6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बीएलए ने 25 दिसंबर को एक दूसरे हमले में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) के मार्ग पर पंजगुर जिले के कटगारी क्षेत्र में एक सैन्य वाहन पर रिमोट-कंट्रोल विस्फोट में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और चार अन्य घायल हो गए।