    बलूच लड़ाकों के हमलों में 15 पाक सैनिकों की मौत, इन संगठनों ने ली जिम्मेदारी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    बलूचिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में हुए समन्वित हमलों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए), बलूचिस्तान लिबरेशन फ्र ...और पढ़ें

    पाकिस्तानी सैनिकों पर बरप रहा बलोचियों का कहर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में हुए समन्वित हमलों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तीन बलूच सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए), बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) और बलूच रिपब्लिकन गा‌र्ड्स (बीआरजी) ने प्रांत के कई क्षेत्रों जैसे केच, पंजगुर, तुर्बत, सुराब और नसीराबाद में हमलों की जिम्मेदारी ली है।

    बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि बीएलएफ के लड़ाकों ने 23 दिसंबर को केच जिले के तेजाबन क्षेत्र में एक पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड-लांचर गोलियों का उपयोग करके हमला किया जिसमें दो सैनिकों की मौत हो गई।

    6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

    बीएलए ने 25 दिसंबर को एक दूसरे हमले में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपेक) के मार्ग पर पंजगुर जिले के कटगारी क्षेत्र में एक सैन्य वाहन पर रिमोट-कंट्रोल विस्फोट में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और चार अन्य घायल हो गए।

    एक साथ बनाया गया वाहनों को निशाना

    बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने कहा कि उसने 27 दिसंबर को बलूचिस्तान के सुराब जिले में बैथगु क्रास पर आरसीडी हाईवे पर लड़ाकों ने ''एक साथ'' सुरक्षा वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें पांच कर्मियों की मौत हो गई। बलूच रिपब्लिकन गा‌र्ड्स (बीआरजी) ने दावा किया कि लड़ाकों ने पाकिस्तानी काफिले पर गोलीबारी की। इसमें दो पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

