    ट्रंप से मिलेंगे जेलेंस्की, रूस पर हमला करने के लिए नए हथियारों पर होगी चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हथियारों को लेकर अहम बैठक होगी। इस बैठक में यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और नए हथियारों की आपूर्ति पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है, जिससे मास्को तक हमला किया जा सके। ट्रंप ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

    जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि वह शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जहां दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली और नए हथियारों को लेकर चर्चा होगी।

    यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम टामहाक मिसाइलें देने की चर्चाओं के बीच जेलेंस्की और ट्रंप ने शनिवार और रविवार को बात की थी। इधर, यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार से पहले वाशिंगटन जाने वाला है।

    रूस पर हमला करने वाली मिसाइलें मांग रहा यूक्रेन

    यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति की मांग कर रहा है, जो मास्को तक हमला करने की क्षमता रखती हो। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि इससे केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया जाएगा।

    ट्रंप कर रहे यूक्रेन को मिसाइल देने पर विचार

    ट्रंप भी कह चुके हैं कि वह यूक्रेन को मिसाइल देने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं।

