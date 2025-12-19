'यूनुस का हाथ, चरमपंथियों के साथ...', बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों पर हसीना के पूर्व मंत्री की दो टूक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों पर हसीना कैबिनेट के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि यह एक पैटर्न है जिसकी योजना बनाई गई थी और अब यह प्लान एक्शन में है। उन्होंने कहा कि यह एक स्टेट-स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है और सरकार को उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए थी।
मोहिबुल हसन चौधरी ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कट्टरपंथी हैं और वे दूसरों के खून की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार अपने चरमपंथियों और उनके मुट्ठी भर फॉलोअर्स को दूसरे कट्टरपंथी राजनीतिक दलों की मदद से उकसाना चाहती थी और पूरे देश में दंगा शुरू करना चाहती थी।
चुनाव में देरी का मकसद- मोहिबुल हसन चौधरी
पूर्व मंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों का मकसद मुख्य रूप से उस चुनाव में देरी करना है जिसके बारे में वे खुद बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चटगांव में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन सहित अलग-अलग विदेशी मिशनों पर भी हमला किया है।
'भारत को प्रतिक्रिया के लिए उकसाने की कोशिश'
मोहिबुल हसन चौधरी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भारत के प्रतिक्रिया के लिए उकसाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये जिहादी सोच वाले चरमपंथी हैं और उन्होंने कुछ समय के लिए राज्य की बागडोर संभाली थी, और यह महसूस करने के बाद कि यह उनका काम नहीं है, वे बस सीन में रहना चाहते हैं, राजनीति में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं और जितना हो सके उतनी अराजकता और अफरा-तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
