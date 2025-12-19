Language
    'बांग्लादेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं', हिंदू युवक की हत्या पर यूनुस प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की निंदा की है। सरकार ने कहा कि इस क्रूर अप ...और पढ़ें

    मैमनसिंह में हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद जारी अशांति के बीच मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की कथित लिंचिंग की कड़ी निंदा की है।

    सरकार ने एक बयान में कहा, 'हम मैमनसिंह में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। इस क्रूर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

    यूनुस ने की तुरंत कार्रवाई की अपील

    बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार देर रात राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर दिए गए भाषण में हादी की मौत की घोषणा की और उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का वादा किया।

    यूनुस ने कहा, 'आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर फ्रंटलाइन फाइटर और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे।'

    पत्रकारों के साथ एकजुटता

    सरकार ने देश के जाने-माने अखबारों 'द डेली स्टार', 'प्रोथोम आलो' और 'न्यू एज' के पत्रकारों के साथ एकजुटता भी जाहिर की, जो गुस्से वाली भीड़ द्वारा दफ्तरों में तोड़फोड़ और आग लगाने से बाल-बाल बच गए थे। सरकार ने कहा, 'हम आपके साथ हैं।

    आपके साथ हुई दहशत और हिंसा के लिए हमें बहुत अफसोस है। दहशत के सामने भी, देश ने आपकी हिम्मत और मजबूती देखी है। पत्रकारों पर हमला सच पर हमला है। हम आपको पूरे न्याय का भरोसा दिलाते हैं।'

    कानून का राज कायम करने का वादा

    यूनुस ने कहा, 'मैं सभी नागरिकों से दिल से अपील करता हूं, धैर्य और संयम बनाए रखें। कानून लागू करने वाली एजेंसियों और दूसरे संबंधित संगठनों को प्रोफेशनल तरीके से जांच करने का मौका दें, राज्य कानून इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।