'बांग्लादेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं', हिंदू युवक की हत्या पर यूनुस प्रशासन ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद जारी अशांति के बीच मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति की कथित लिंचिंग की कड़ी निंदा की है। सरकार ने एक बयान में कहा, 'हम मैमनसिंह में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। इस क्रूर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।'

यूनुस ने की तुरंत कार्रवाई की अपील बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार देर रात राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर दिए गए भाषण में हादी की मौत की घोषणा की और उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का वादा किया।

यूनुस ने कहा, 'आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर फ्रंटलाइन फाइटर और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे।' पत्रकारों के साथ एकजुटता सरकार ने देश के जाने-माने अखबारों 'द डेली स्टार', 'प्रोथोम आलो' और 'न्यू एज' के पत्रकारों के साथ एकजुटता भी जाहिर की, जो गुस्से वाली भीड़ द्वारा दफ्तरों में तोड़फोड़ और आग लगाने से बाल-बाल बच गए थे। सरकार ने कहा, 'हम आपके साथ हैं।