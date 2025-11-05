Language
    काम कर गया भारत का दबाव, जाकिर नाइक की बांग्लादेश में नो एंट्री; यूनुस सरकार बोली- भगोड़े को शरण नहीं देंगे

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    भारत के दबाव के चलते बांग्लादेश ने जाकिर नाइक को अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। यूनुस सरकार ने कहा है कि वे किसी भी भगोड़े को शरण नहीं देंगे। यह फैसला भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है और जाकिर नाइक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय मूल के इस्लामिक कट्टरपंथी और भगोड़े जाकिर नाइक को बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। यह निर्णय मंगलवार को सचिवालय स्थित गृह मंत्रालय के बैठक कक्ष में कानून एवं व्यवस्था कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है।

    सूत्रों के हवाले से, दैनिक समाचार पत्र प्रोथोम अलो ने बताया कि बैठक में जाकिर नाइक की संभावित यात्रा पर चर्चा हुई।

    रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर जाकिर नाइक बांग्लादेश आते हैं, तो वहां भारी भीड़ होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में कानून प्रवर्तन कर्मियों की आवश्यकता होगी। जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा को देखते हुए, फिलहाल वहां इतने सारे सदस्यों को तैनात करने का कोई अवसर नहीं है।"

    कोर कमिटी की बैठक में हुआ फैसला

    कानून एवं व्यवस्था पर कोर कमेटी की बैठक गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी की अध्यक्षता में हुई। स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट नामक एक कंपनी ने हाल ही में अपने फेसबुक पोस्ट पर घोषणा की कि वे नवंबर के अंत में जाकिर नाइक को बांग्लादेश लाएंगे।

    कंपनी ने कहा, "स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट, डॉ. ज़ाकिर नाइक बांग्लादेश टूर 2025 का इकलौता अधिकृत आयोजक है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश सरकार की अनुमति और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।"

    'किसी भगोड़े को शरण नहीं देनी चाहिए'

    बांग्लादेश सरकार ने रविवार को कहा कि उसने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा एक प्रमुख इस्लामी कट्टरपंथी की बांग्लादेश यात्रा की संभावना के बारे में की गई टिप्पणी का संज्ञान लिया है।

    बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एसएम महबूबुल आलम ने रविवार को एएनआई को बताया, "हमने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से एक प्रमुख इस्लामी स्कॉलर की बांग्लादेश यात्रा की संभावना के बारे में की गई टिप्पणी का संज्ञान लिया है।"

    उन्होंने आगे कहा, "हमारा यह भी मानना है कि भारत सहित किसी भी देश को किसी अन्य देश के किसी भी आरोपी या भगोड़े व्यक्ति को शरण नहीं देनी चाहिए।"

    (समाचार एजेंसी ANI इनपुट के साथ)

