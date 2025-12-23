जवाबदेही से बचने के लिए भारत विरोधी माहौल को हवा दे रही यूनुस प्रशासन, बीएनपी ने लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस लगातार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि, बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, अल्पसंख्यकों पर हमले और भारत-विरोधी माहौल का जिम्मेदार यूनुस सरकार को ठहराया जा रहा है।

विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने अंतरिम सरकार को असफल बताते हुए कहा कि देश में अराजकता लगातार फैल रही है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि प्रोफेसर यूनुस की सरकार कुछ महीनों में देश को कुशलतापूर्वक चला पाएगी, लेकिन कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यूनुस ने 12 फरवरी 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाना बड़ी चुनौती है।

बता दें कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है। इस बीच, भारत-बांग्लादेश संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अंतरिम सरकार पर आरोप है कि वह जवाबदेही से बचने के लिए भारत-विरोधी माहौल को हवा दे रही है।