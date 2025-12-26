Language
    दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए 10 साल की सजा की मांग, क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल  (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश और गिरफ्तारी में बाधा डालने के मामले में विशेष अभियोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए 10 साल की जेल की मांग की है।

    अभियोजन पक्ष का कहना है कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने के बजाय यून ने सत्ता का दुरुपयोग किया और जनता को गुमराह किया।

    पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए 10 साल जेल की मांग

    आरोप है कि उन्होंने जनवरी में जांच एजेंसियों को रोकने के लिए राष्ट्रपति आवास में खुद को घेर लिया, कैबिनेट की अनिवार्य बैठक नहीं बुलाई और विदेशी मीडिया को गलत जानकारी दी।

    सियोल सेंट्रल डिस्टि्रक्ट कोर्ट इस मामले में 16 जनवरी को फैसला सुनाएगा। अलग मामले में यून पर विद्रोह के आरोप भी हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद या मृत्युदंड तक संभव है।

    (न्यूज एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)