Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आंधी में ही उड़ गई महिला, क्रॉसिंग पर गिरते ही आई तेज रफ्तार कार; फिर...

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक महिला का डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। तेज हवा के कारण महिला फुटपाथ पर चलते हुए सड़क पर गिर गई। ऑरेंज अलर्ट के बीच 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। सामने से आ रही कारों ने समय पर ब्रेक लगाकर उसकी जान बचाई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रॉसिंग पर गिरते ही आई तेज रफ्तार कार (स्क्रीनग्रैप @accuweather)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन का एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला व्यस्त सड़के फुटपाथ पर चल रही थी। तभी हवा के तेज झोंके में महिला के पैर उठने लगे। आंधी ने महिला को क्रॉसिंग के पास धकेल दिया। गनीमत रही कि सामने से आ रही दो कारों ने ब्रेक लगा लिया। वरना महिला कार के नीचे आ जाती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह घटना उस वक्त की है, जब न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा अलर्ट लेवल है। मंगलवार (21 अक्टूबर) को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 8 बजे फुटपाथ पर एक महिला चल रही थी। इसी दौरान उस इलाके में 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी।

    सुरक्षित बची महिला

    महिला जिस सड़क के फुटपाथ पर चल रही थी वो सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। इस दौरान हवा के झोंकों में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पैर इधर-उधर पड़ने लगते हैं। तभी महिला हवा की रफ्तार से क्रॉसिंग पर गिर जाती है और उसका बैग उड़ जाता है। तभी दोनों ओर से कार आ जाती है। हालांकि महिला भाग्यशाली रहती है कि कार वाले तुरंत ब्रेक लगा लिए और महिला सुरक्षित बच गई।

    यूजर ने की टिप्पणी

    इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ है, यूजर तरह तरह के टिप्पणी करना शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि यह अविश्वसनीय रूप से अशुभ है और उसके बाद अविश्वसनीय रूप से महिला भाग्यशाली है। जबकि दूसरे ने लिखा कि याद रखें हवा से लड़ने का आपका सबसे बड़ा हथियार बैठना या घुटने टेकना है। सतह का क्षेत्रफल कम करने और जमीन के करीब रहने से आपको झोंकों के बीच का पूरा समय मिल जाएगा।

    ये तेज हवाएं बहुत तेज थीं...

    तीसरे यूजर ने लिखा कि वाह, अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक दी। मैं लैम्बटन के पार उड़कर एक इमारत से टकरा गया, जबकि मैं कमजोर नहीं हूं। ये तेज हवाएं बहुत तेज थीं। वहीं चौथे यूजर ने लिखा कि वह मेरे बस स्टॉप के बिल्कुल पास है। मैं काफी मजबूत हूं, लेकिन आज सुबह हवा इतनी तेज थी कि मैं तेज हवाओं के बीच हिल नहीं सका। मुझे तेज हवाओं के बीच ही चलना पड़ा।"

    यह भी पढ़ें- 'मुझे हमेशा पटाखों से डर लगता', लिथुआनियाई महिला ने पहली बार दिवाली पर फोड़ा बम; फिर...