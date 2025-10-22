आंधी में ही उड़ गई महिला, क्रॉसिंग पर गिरते ही आई तेज रफ्तार कार; फिर...

यूजर ने की टिप्पणी

इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ है, यूजर तरह तरह के टिप्पणी करना शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा कि यह अविश्वसनीय रूप से अशुभ है और उसके बाद अविश्वसनीय रूप से महिला भाग्यशाली है। जबकि दूसरे ने लिखा कि याद रखें हवा से लड़ने का आपका सबसे बड़ा हथियार बैठना या घुटने टेकना है। सतह का क्षेत्रफल कम करने और जमीन के करीब रहने से आपको झोंकों के बीच का पूरा समय मिल जाएगा।

ये तेज हवाएं बहुत तेज थीं...

तीसरे यूजर ने लिखा कि वाह, अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक दी। मैं लैम्बटन के पार उड़कर एक इमारत से टकरा गया, जबकि मैं कमजोर नहीं हूं। ये तेज हवाएं बहुत तेज थीं। वहीं चौथे यूजर ने लिखा कि वह मेरे बस स्टॉप के बिल्कुल पास है। मैं काफी मजबूत हूं, लेकिन आज सुबह हवा इतनी तेज थी कि मैं तेज हवाओं के बीच हिल नहीं सका। मुझे तेज हवाओं के बीच ही चलना पड़ा।"