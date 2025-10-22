Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मुझे हमेशा पटाखों से डर लगता', लिथुआनियाई महिला ने पहली बार दिवाली पर फोड़ा बम; फिर...

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    लिथुआनियाई महिला मोनिका कुंजेश्वरी दासी, जो भारतीय संस्कृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती हैं, ने दिवाली पर पहली बार पटाखे जलाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और पटाखों का आनंद लिया। वीडियो वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं और उन्हें सुरक्षा संबंधी सलाह भी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    लिथुआनियाई महिला ने पहली बार दिवाली पर फोड़े पटाखे (स्क्रीनग्रैब - monika_kunjeswari)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लिथुआनियाई महिला मोनिका कुंजेश्वरी दासी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति गहरे लगाव के लिए जानी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर वह 'मोनिका_कुंजेश्वरी' नाम से एक्टिव हैं, जहां वह अक्सर भारत के अपने अनुभवों को साझा करती हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिवाली के अनुभव को बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोनिका कुंजेश्वरी दासी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में दिवाली पर पहली बार पटाखे जला रही हूं। मुझे हमेशा पटाखों से डर लगता था क्योंकि बच्चे उन्हें मेरे पैरों के नीचे फेंक देते थे। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन इस दिवाली, मैंने अपने डर पर काबू पाने और आखिरकार पटाखों के आनंद का अनुभव करने का फैसला किया। और सच कहूं तो यह इतना बुरा भी नहीं था।

    हमेशा से पटाखों से डर लगता

    वायरल हो रही वीडियो में मोनिका कुंजेस्वरी दासी को सड़क पर माचिस की तीली से एक फूल के बर्तन (अनार) को जलाते हुए और दूर से उसका आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से पटाखों से डर लगता था, लेकिन उन्होंने पटाखे जलाने का फैसला किया।

    यूजर कर रहें तरह-तरह की प्रतिक्रिया

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं, जबकि अन्य ने उन्हें पटाखे फोड़ने के उचित सुरक्षा शिष्टाचार के बारे में सलाह दी थी।

    गमले को जलाने के लिए फुलझड़ी का उपयोग करें

    एक यूजर ने लिखा, "देवी लक्ष्मी इस पोस्ट को स्वीकार करती हैं। इस दिवाली आप सभी को दिव्य अराजकता और अनंत प्रकाश की शुभकामनाएं!" जबकि एक अन्य ने लिखा, "कृपया गमले को जलाने के लिए फुलझड़ी का उपयोग करें और इसे हमेशा दाईं ओर रखें ताकि यह आपके चेहरे पर न आए।"