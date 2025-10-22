'मुझे हमेशा पटाखों से डर लगता', लिथुआनियाई महिला ने पहली बार दिवाली पर फोड़ा बम; फिर...

यूजर कर रहें तरह-तरह की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं, जबकि अन्य ने उन्हें पटाखे फोड़ने के उचित सुरक्षा शिष्टाचार के बारे में सलाह दी थी।

गमले को जलाने के लिए फुलझड़ी का उपयोग करें

एक यूजर ने लिखा, "देवी लक्ष्मी इस पोस्ट को स्वीकार करती हैं। इस दिवाली आप सभी को दिव्य अराजकता और अनंत प्रकाश की शुभकामनाएं!" जबकि एक अन्य ने लिखा, "कृपया गमले को जलाने के लिए फुलझड़ी का उपयोग करें और इसे हमेशा दाईं ओर रखें ताकि यह आपके चेहरे पर न आए।"