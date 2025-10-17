27 साल पहले लापता हुई महिला अपने ही घर में कैद मिली, सामने आई माता-पिता की चौंकाने वाली करतूत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी पोलैंड में एक महिला को उसके माता-पिता ने 27 साल तक बंधक बनाकर रखा। यह चौंकाने वाला मामला हाल ही में वारसॉ से लगभग 180 मील दूर स्विएतोचलोविस में सामने आया, जब पड़ोसियों ने उसके माता-पिता के फ्लैट में शोर सुना और पुलिस को बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पड़ोसी और शुभचिंतक 42 साल की महिला मिरेला के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जिसे कथित तौर पर उसके माता-पिता ने 27 साल तक बंधक बनाकर रखा था। अक्टूबर में सामने आई कहानी मिरेला नाम की इस महिला को जुलाई में बचाया गया था लेकिन इसकी कहानी अक्टूबर में सबके सामने आई है। लोकल मीडिया के मुताबिक, मिरेला को 15 साल की उम्र से बंद करके रखा गया था और उसके माता-पिता ने कम्युनिटी को बताया कि वह लापता हो गई है।

पड़ोसियों के अनुसार, जब पुलिस को मामले का पता चला तो उसे बहुत कमजोर हालत में पाया, उसकी शारीरिक हालत नाज़ुक थी और वह एक "बूढ़ी औरत" जैसी लग रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर जोर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इन्फेक्शन और पैर में घाव की वजह से उसकी मौत कुछ ही दिनों में हो सकती है।

पड़ोसी हालत देख रह गए हैरान मिरेला को एक हेल्दी टीनएजर के तौर पर जानने वाले पड़ोसी उसके साथ हुए धोखे और बुरे बर्ताव से हैरान हैं। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के बाद उसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। पीपल मैगजीन के मुताबिक, उसे जुलाई में बचाया गया था, लेकिन पोलैंड में यह मामला इस महीने पब्लिक हो गया। पड़ोसियों ने जब उसके माता-पिता के फ्लैट में शोर सुना तो पुलिस को बुलाया, जिन्होंने फिर मिरेला को घर पर पाया।