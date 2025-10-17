Language
    27 साल पहले लापता हुई महिला अपने ही घर में कैद मिली, सामने आई माता-पिता की चौंकाने वाली करतूत 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    दक्षिणी पोलैंड में एक 42 वर्षीय महिला को उसके माता-पिता ने 27 साल तक बंधक बनाकर रखा। पड़ोसियों द्वारा शोर सुनने पर पुलिस ने उसे बचाया। 15 साल की उम्र से कैद मिरेला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता-पिता ने बताया था कि वह लापता हो गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी पोलैंड में एक महिला को उसके माता-पिता ने 27 साल तक बंधक बनाकर रखा। यह चौंकाने वाला मामला हाल ही में वारसॉ से लगभग 180 मील दूर स्विएतोचलोविस में सामने आया, जब पड़ोसियों ने उसके माता-पिता के फ्लैट में शोर सुना और पुलिस को बुलाया।

    पड़ोसी और शुभचिंतक 42 साल की महिला मिरेला के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जिसे कथित तौर पर उसके माता-पिता ने 27 साल तक बंधक बनाकर रखा था।

    अक्टूबर में सामने आई कहानी

    मिरेला नाम की इस महिला को जुलाई में बचाया गया था लेकिन इसकी कहानी अक्टूबर में सबके सामने आई है। लोकल मीडिया के मुताबिक, मिरेला को 15 साल की उम्र से बंद करके रखा गया था और उसके माता-पिता ने कम्युनिटी को बताया कि वह लापता हो गई है।

    पड़ोसियों के अनुसार, जब पुलिस को मामले का पता चला तो उसे बहुत कमजोर हालत में पाया, उसकी शारीरिक हालत नाज़ुक थी और वह एक "बूढ़ी औरत" जैसी लग रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर जोर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इन्फेक्शन और पैर में घाव की वजह से उसकी मौत कुछ ही दिनों में हो सकती है।

    पड़ोसी हालत देख रह गए हैरान

    मिरेला को एक हेल्दी टीनएजर के तौर पर जानने वाले पड़ोसी उसके साथ हुए धोखे और बुरे बर्ताव से हैरान हैं। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के बाद उसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। पीपल मैगजीन के मुताबिक, उसे जुलाई में बचाया गया था, लेकिन पोलैंड में यह मामला इस महीने पब्लिक हो गया। पड़ोसियों ने जब उसके माता-पिता के फ्लैट में शोर सुना तो पुलिस को बुलाया, जिन्होंने फिर मिरेला को घर पर पाया।

    बिल्डिंग में रहने वाली एक पड़ोसी लुइजा ने कहा, "यह सब उस फ्लैट से आने वाली आवाजों से शुरू हुआ। जब हमने पुलिस को फोन किया तो रात बहुत हो चुकी थी।" पड़ोसियों के अनुसार, मिरेला के माता-पिता ने कथित तौर पर कहा कि वह 15 साल की उम्र में लापता हो गई थी, कई आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया। यह 27 साल पहले की बात है।

