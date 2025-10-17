'आप गलत हैं, पीएम मोदी ट्रंप से डरते नहीं...', अमेरिकी सिंगर की राहुल गांधी को खरी-खरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने तंज कसा है। अमेरिकी गायिका ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ उनकी हाल की टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी गायिका ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेता में प्रधानमंत्री बनने वाली कोई योग्यता नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की यह टिप्पणी राहुल गांधी की एक पोस्ट में पीएम मोदी को ट्रंप से डरे हुए कहने के एक दिन बाद आई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फैसला और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा।

राहुल गांधी की पोस्ट पर अमेरिकी गायिका ने क्या कहा? पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई इस पोस्ट पर अमेरिकी गायिका ने कहा कि राहुल गांधी जी आप गलत हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते नहीं हैं। पीएम मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीतिक रणनीति है। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरीके से पीएम मोदी भी सबसे पहले देश को रखते हैं। पीएम मोदी वही करेंगे जो भारत के लिए अच्छा होगा। मैं इसकी सराहना करती हूं।