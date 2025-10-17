Language
    'आप गलत हैं, पीएम मोदी ट्रंप से डरते नहीं...', अमेरिकी सिंगर की राहुल गांधी को खरी-खरी

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। मिलबेन ने राहुल गांधी के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। गायिका ने पीएम मोदी की दीर्घकालिक रणनीति की सराहना की और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया।

    अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर कसा तंज। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने तंज कसा है। अमेरिकी गायिका ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ उनकी हाल की टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी गायिका ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेता में प्रधानमंत्री बनने वाली कोई योग्यता नहीं है।

    दरअसल, अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन की यह टिप्पणी राहुल गांधी की एक पोस्ट में पीएम मोदी को ट्रंप से डरे हुए कहने के एक दिन बाद आई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह फैसला और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा।

    राहुल गांधी की पोस्ट पर अमेरिकी गायिका ने क्या कहा?

    पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई इस पोस्ट पर अमेरिकी गायिका ने कहा कि राहुल गांधी जी आप गलत हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते नहीं हैं। पीएम मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीतिक रणनीति है। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, उसी तरीके से पीएम मोदी भी सबसे पहले देश को रखते हैं। पीएम मोदी वही करेंगे जो भारत के लिए अच्छा होगा। मैं इसकी सराहना करती हूं।

    अपने पोस्ट में अमेरिकी गायिका ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही करते हैं, जो उनके देश के लिए सही है। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी कभी इस बात को समझ पाएंगे। गायिका ने कहा कि मैं आपसे इस प्रकार के नेतृत्व करने की क्षमता को समझने की उम्मीद नहीं करती हूं, क्योंकि आपके पास भारत का पीएम बनने लायक कौशल नहीं है।

     

     

    मिलबेन अक्सर करती हैं पीएम मोदी की तारीफ

    अमेरिकी गायिका मिलबेन हमेशा से पीएम मोदी की प्रशंसक रही हैं। वह एक कलाकार के साथ सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। वह जून 2023 में पीएम मोदी से मिली थीं, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। उस दौरान उन्होंने रोनाल्ड भवन में भारतीय राष्ट्रगान गाया था। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।