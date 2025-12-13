Language
    समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी महिला, मैनेजर ने लिया एक्शन; अब कोर्ट ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    स्पेन में एक डिलीवरी कंपनी में काम करने वाली महिला को समय से पहले ऑफिस पहुंचने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, लेक ...और पढ़ें

    Hero Image

    जल्दी ऑफिस पहुंचने की पड़ी भारी कीमत, महिला की चली गई नौकरी (AI द्वारा बनाई गई तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर माना जाता है कि जो लोग समय पर या समय से पहले ऑफिस पहुंचते हैं, उन्हें अच्छा कर्मचारी समझा जाता है। ऐसे कर्मचारियों की तारीफ भी होती है और बॉस भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर यही आदत आपकी नौकरी के लिए खतरा बन जाए तो?

    स्पेन से सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां एक महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह रोज तय समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। यह मामला उन लोगों को हैरान कर रहा है जो सोचते हैं कि जल्दी पहुंचना कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा ही हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

    कैसे सामने आया मामला

    Odditycentralकी रिपोर्ट के मुताबिक, यह महिला एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी। कंपनी की ओर से उसे कई बार चेतावनी दी गई थी कि वह समय से पहले ऑफिस न आए। इसके बावजूद महिला रोज अपनी शिफ्ट शुरू होने से काफी पहले दफ्तर पहुंच जाती थी।

    आखिरकार मैनेजर ने इसी बात को लेकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद महिला ने कंपनी के फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां इस पूरे मामले की सुनवाई हुई।

    कितने बजे से थी शिफ्ट

    महिला की शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन वह अक्सर 30 से 45 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाती थी। मैनेजर का कहना था कि महिला जल्दी तो आ जाती थी, लेकिन उस समय उसके पास कोई काम नहीं होता था।

    कंपनी के मुताबिक, इससे कामकाज पर कोई फायदा नहीं हो रहा था और उल्टा ऑफिस की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से उसे कई बार फटकार भी लगाई गई थी।

    कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई हैरानी

    इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात कोर्ट का फैसला रहा। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी और कंपनी के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि महिला को पहले ही कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी, इसके बावजूद उसने नियमों का पालन नहीं किया। कोर्ट के मुताबिक, यह कंपनी के नियमों का उल्लंघन और अनुशासन के खिलाफ था। इसलिए महिला को नौकरी से निकालना गलत नहीं माना गया।

