समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी महिला, मैनेजर ने लिया एक्शन; अब कोर्ट ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर माना जाता है कि जो लोग समय पर या समय से पहले ऑफिस पहुंचते हैं, उन्हें अच्छा कर्मचारी समझा जाता है। ऐसे कर्मचारियों की तारीफ भी होती है और बॉस भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर यही आदत आपकी नौकरी के लिए खतरा बन जाए तो?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्पेन से सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां एक महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह रोज तय समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। यह मामला उन लोगों को हैरान कर रहा है जो सोचते हैं कि जल्दी पहुंचना कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा ही हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

कैसे सामने आया मामला Odditycentralकी रिपोर्ट के मुताबिक, यह महिला एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी। कंपनी की ओर से उसे कई बार चेतावनी दी गई थी कि वह समय से पहले ऑफिस न आए। इसके बावजूद महिला रोज अपनी शिफ्ट शुरू होने से काफी पहले दफ्तर पहुंच जाती थी।

आखिरकार मैनेजर ने इसी बात को लेकर उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद महिला ने कंपनी के फैसले को गलत बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। कितने बजे से थी शिफ्ट महिला की शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन वह अक्सर 30 से 45 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाती थी। मैनेजर का कहना था कि महिला जल्दी तो आ जाती थी, लेकिन उस समय उसके पास कोई काम नहीं होता था।