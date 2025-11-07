चैटजीपीटी के CEO क्यों चाहते हैं AI खा जाए उनकी नौकरी? बताया क्या है उनका अगला प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से तरक्की रहा है। एआई की बढ़ती सटीकता भविष्य में नौकरियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में कंपनियों में भी इंसानों के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? खुद चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वे चाहते हैं कि एआई उनकी नौकरी ले ले।

दरअसल, आज जहां दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं कि एक दिन AI उनका स्थान ले। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वही कंपनियां आगे रहेंगी, जो जिन्हें AI सिस्टम चलाएंगे। एआई इंसानों से बेहतर कंपनियां चलाएगा।

पहली बड़ी कंपनी नहीं बनी तो... चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर OpenAI वह पहली बड़ी कंपनी नहीं बनी जिसे एक AI सीईओ चलाए, तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग लगता है कि एक एआई सीईओ को ओपनएआई को मुझसे कहीं बेहतर ढंग से चलाने के लिए क्या करना होगा, जो कि निश्चित रूप से एक दिन होगा।

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आगे कहा कि किसी कंपनी के सभी विभागों को एआई द्वारा संचालित करने की संभावना "एकल अंकों वाले वर्षों" दूर हो सकती है। उनके अनुसार, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में एआई के कार्यभार संभालने की चुनौती इंसानों के इंसानों पर भरोसे में निहित है, भले ही वह अतार्किक ही क्यों न हो।

ऑल्टमैन ने कहा कि लोगों का एआई की तुलना में दूसरों पर कहीं अधिक भरोसा है। एआई डॉक्टर बेहतर है, लेकिन आप इंसान ही चाहते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि समाज को और किसी संगठन के लोगों को इसके साथ सहज होने में अभी बहुत समय लग सकता है।"