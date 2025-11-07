Language
    चैटजीपीटी के CEO क्यों चाहते हैं AI खा जाए उनकी नौकरी? बताया क्या है उनका अगला प्लान

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति कर रहा है, जिससे नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन चाहते हैं कि AI उनकी नौकरी ले ले, क्योंकि AI इंसानों से बेहतर कंपनियां चला सकता है। 

    (फाइल फटो रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से तरक्की रहा है। एआई की बढ़ती सटीकता भविष्य में नौकरियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में कंपनियों में भी इंसानों के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है? खुद चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि वे चाहते हैं कि एआई उनकी नौकरी ले ले।

    दरअसल, आज जहां दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं कि एक दिन AI उनका स्थान ले। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वही कंपनियां आगे रहेंगी, जो जिन्हें AI सिस्टम चलाएंगे। एआई इंसानों से बेहतर कंपनियां चलाएगा।

     पहली बड़ी कंपनी नहीं बनी तो...

    चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर OpenAI वह पहली बड़ी कंपनी नहीं बनी जिसे एक AI सीईओ चलाए, तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग लगता है कि एक एआई सीईओ को ओपनएआई को मुझसे कहीं बेहतर ढंग से चलाने के लिए क्या करना होगा, जो कि निश्चित रूप से एक दिन होगा।

    OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आगे कहा कि किसी कंपनी के सभी विभागों को एआई द्वारा संचालित करने की संभावना "एकल अंकों वाले वर्षों" दूर हो सकती है। उनके अनुसार, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में एआई के कार्यभार संभालने की चुनौती इंसानों के इंसानों पर भरोसे में निहित है, भले ही वह अतार्किक ही क्यों न हो।

    ऑल्टमैन ने कहा कि लोगों का एआई की तुलना में दूसरों पर कहीं अधिक भरोसा है। एआई डॉक्टर बेहतर है, लेकिन आप इंसान ही चाहते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि समाज को और किसी संगठन के लोगों को इसके साथ सहज होने में अभी बहुत समय लग सकता है।"

    CEO की कुर्सी छोड़ने के बाद क्या करेंगे?

    गौरतलब है इससे पहले एक्सेल स्प्रिंगर के सीईओ मैथियास डॉपफनर के साथ बातचीत के दौरान ऑल्टमैन ने कहा था कि एआई द्वारा नौकरियों पर कब्जा करने का विचार उन्हें डराता नहीं है। सीईओ की कुर्सी छोड़ने के बाद वह क्या करेंगे, इस बारे में ऑल्टमैन ने कहा कि वह शायद किसान बन जाएंगे। सिलिकॉन वैली के इस दिग्गज, जिनके पास सैन फ्रांसिस्को, नापा और हवाई सहित कई जगहों पर संपत्तियां हैं, उन्होंने कहा कि मौकरी जाने के बाद मैं कुछ टाइम खेत में बीतना पसंद करुंगा।

