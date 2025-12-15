Language
    'रूस के लिए नहीं छोड़ेंगे अपनी जमीन', युद्ध खत्म करने के लिए और क्या चाहते हैं जेलेंस्की?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह युद्ध खत्म करने के लिए नाटो की सदस्यता की इच्छा छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन रूस को अपनी जमीन नहीं देंगे ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता की इच्छा छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन रूस के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह बात रविवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर से साफ तौर पर कह दी है।

    ये दोनों ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से वार्ता के लिए बर्लिन आए हैं। सोमवार को उनकी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से वार्ता होगी।

    जेलेंस्की ने क्या कहा?

    जेलेंस्की ने कहा है कि वह यूक्रेन में सम्मानजनक शांति चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तैयार किए नए शांति प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया है। जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं जिससे रूस के भविष्य में होने वाले हमलों से निपटा जा सके। इस सुरक्षा गारंटी के तहत वह पश्चिमी देशों के सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती चाहते हैं जो रूस को स्वीकार नहीं है।

    'रूस को नहीं देनी अपनी जमीन'

    साथ ही जेलेंस्की यूक्रेन की जमीन रूस को देने के पक्ष में नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा, रूस से सुरक्षा के लिए उनका देश नाटो की सदस्यता चाहता है लेकिन अमेरिका के कुछ लोग और यूरोप के कुछ सहयोगी देश इस राह में समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नई स्थिति में हम समझौते के लिए तैयार हैं।

    युद्ध के मोर्चों की वर्तमान स्थिति वाले स्थानों पर शांति समझौता करने के लिए यूक्रेन तैयार है। लेकिन रूस डोनेस्क के यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों से यूक्रेनी सेना की बेदखली चाहता है और पूरे डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों (डोनबास) पर अपना नियंत्रण चाहता है।

    रूस कर चुका है इन इलाकों पर कब्जा

    वैसे डोनेस्क के 80 प्रतिशत इलाके और लुहांस्क के लगभग पूरे इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस शांति को लेकर अपनी अनिच्छा यूक्रेन पर लगातार घातक हमलों से प्रदर्शित कर रहा है। वह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और जल संयंत्रों पर लगातार हमले कर रहा है जिससे लाखों यूक्रेनी लोग ठंड के मौसम में भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

    रूस ने युद्ध संबंधी नाटो प्रमुख के बयान को गैरजिम्मेदाराना कहा

    रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने नाटो के महासचिव मार्क रूट के हाल में दिए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है जिसमें कहा गया है कि सैन्य संगठन रूस से युद्ध के लिए तैयार है।

    क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूट को द्वितीय विश्व युद्ध में हुई बर्बादी की जानकारी शायद नहीं है, इसलिए वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। कहा, कुछ नाटो सदस्य देश यूरोप पर हमले के लिए रूस के तैयारी करने के बयान दे रहे हैं लेकिन यह पूरी तरह से बकवास है। रूस ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा है।

