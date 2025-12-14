NATO में क्यों शामिल नहीं होगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने दिया ये जवाब, रूस को लेकर क्या कहा?

Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने रूस के साथ चल रहे तनाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बात की। ज ...और पढ़ें

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध रुकवाने के अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यूरोपीय नेताओं से वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर बर्लिन पहुंच गए हैं। वहां पर वे सोमवार को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से अमेरिकी प्रस्ताव पर वार्ता करेंगे।

    माना जा रहा है कि अमेरिका के मूल प्रस्ताव में कुछ बदलाव हो सकता है। दुविधा में फंसे जेलेंस्की ने अब कहा है कि वह यूक्रेन में सम्मानजनक शांति चाहते हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तैयार नए शांति प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया है। वैसे वह नए प्रस्ताव अमेरिका को सौंप चुके हैं।

    जेलेंस्की नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं जिससे रूस के भविष्य में होने वाले हमलों से निपटा जा सके। इस सुरक्षा गारंटी के तहत वह अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती चाहते हैं जो रूस को स्वीकार नहीं है। साथ ही जेलेंस्की यूक्रेन की जमीन रूस को देने के पक्ष में नहीं हैं।

    जेलेंस्की ने कहा, रूस से सुरक्षा के लिए उनका देश नाटो की सदस्यता चाहता है लेकिन अमेरिका के कुछ लोग और यूरोप के कुछ सहयोगी देश इस राह में समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नई स्थिति में भी हम समझौते के लिए तैयार हैं। युद्ध के मोर्चों की वर्तमान स्थिति वाले स्थानों को लेकर शांति समझौता करने के लिए यूक्रेन तैयार है।

    लेकिन रूस डोनेस्क के यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों से यूक्रेनी सेना की बेदखली चाहता है और पूरे डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों (डोनबास) पर अपना नियंत्रण चाहता है। वैसे डोनेस्क के 80 प्रतिशत इलाके और लुहांस्क के लगभग पूरे इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है।

    जेलेंस्की ने कहा है कि रूस शांति को लेकर अपनी अनिच्छा यूक्रेन पर लगातार घातक हमलों से प्रदर्शित कर रहा है। वह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और जल संयंत्रों पर लगातार हमले कर रहा है जिससे लाखों यूक्रेनी लोग ठंड के मौसम में भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)