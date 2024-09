आखिर बांग्लादेश क्या चाहता है? अब पाकिस्तान से परमाणु ताकत हासिल करने की उठी मांग, कहा- भारत को रोकना जरूरी

प्रोफेसर शाहिदुज्जमां ने पाकिस्तानी मिसाइलों को बांग्लादेश में तैनात करने की बात भी कही। उसने कहा कि हमें पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें हासिल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की गौरी शॉर्ट-रेंज मिसाइलों को उत्तरी बांग्लादेश और अन्य पहाड़ी स्थानों पर तैनात करते हैं तो भारत पर इसका असर पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना विशेष प्रतिनिधि हटाया, दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधार पा रहे थे आसिफ दुर्रानी

“We have to develop a Nuclear Treaty with Pakistan. Pakistan is the most reliable and trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians don't want us to believe.”

~ Professor Shahiduzzaman, Dhaka University while addressing military officers at a seminar pic.twitter.com/gfAeZrTJcj— Fidato (@tequieremos) September 14, 2024