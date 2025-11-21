वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार, 50 हजार घर डूबे और 41 लोगों की मौत; वीडियों में दिखा कहर

Language
    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:38 AM (IST)

    वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में 41 लोगों की मौत हो गई है और 52 हजार से अधिक घर पानी में डूब गए हैं। लगभग 62 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सेंट्रल वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, और कई सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई हैं।

    वियतनाम मे कुदरत का कहर। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वियतनाम में लोगों की जिंदगी आफत में पड़ गई है। यहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब हैं। वहीं, कुछ क्षेत्रों में लैंडस्लाइड ने भारी नुकसान पहुंचाया है। वियतनाम में आई इस प्राकृतिक आपदा ने 41 लोगों की जान ले ली।

    वहीं, वियतनाम में आई बाढ़ के कारण लगभग 52 हजार घर पानी में डूब गए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, करीब 62 हजार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

    सेंट्रल वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार

    समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण सेंट्रल वियतनाम में बाढ़ आ गई है। वहीं, कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। इस आपदा में 41 लोगों की मौत हुई है।

    पूरे क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डूबे हुए घरों की छतों पर लोग फंसे हैं। जो भी लोग घरों की छतों पर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते तीन दिनों में इलाके के कई हिस्सों में 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है।

    कॉफी के उत्पादन सबसे अधिक प्रभाव

    अभी तक की जानकारी के अनुसार, जिस इलाके में बाढ़ आई है, वह मुख्य तौर पर कॉफी उत्पादक जोन माना जाता है। यह अपने बीच और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। वियतनाम के पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 6 प्रांतों में कुल 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अभी भी 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

    लैंडस्लाइड से सड़के बंद

    जहां एक ओर बाढ़ के कारण 52000 से अधिक घर प्रभावित हैं; वहीं, 62 हजार लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। इसके कारण कई प्रमुख सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। वहीं, करीब 10 लाख घरों में बिजली गुल है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

