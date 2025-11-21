वियतनाम में बाढ़ से हाहाकार, 50 हजार घर डूबे और 41 लोगों की मौत; वीडियों में दिखा कहर

कॉफी के उत्पादन सबसे अधिक प्रभाव

अभी तक की जानकारी के अनुसार, जिस इलाके में बाढ़ आई है, वह मुख्य तौर पर कॉफी उत्पादक जोन माना जाता है। यह अपने बीच और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। वियतनाम के पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि 6 प्रांतों में कुल 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अभी भी 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

लैंडस्लाइड से सड़के बंद

जहां एक ओर बाढ़ के कारण 52000 से अधिक घर प्रभावित हैं; वहीं, 62 हजार लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ है। इसके कारण कई प्रमुख सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। वहीं, करीब 10 लाख घरों में बिजली गुल है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)